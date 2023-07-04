Беспилотник рухнул на гараж в Новой Москве

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Один из беспилотников рухнул на гараж в деревне Кривошеино в Новой Москве, начался пожар.
Жители Новой Москвы стали массово сообщать о взрывах утром 4 июля. По предварительной информации, несколько БПЛА были уничтожены системами ПВО и РЭБ. В настоящее время информации о пострадавших нет.
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Анастасия Крестьянова