Беспилотник самолётного типа сбили в Белгородской области

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Системы ПВО сбили БПЛА недалеко от села Казинка в Белгородской области
Недалеко от села Казинка в Белгородской области, в 14 километрах от украинской границы, системы ПВО сбили беспилотник самолётного типа, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что БПЛА залетел на территорию России поздним вечером во вторник, 20 июня.
Никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром в среду, 21 июня, два беспилотных летательных аппарата упали в посёлке Калининец Наро-Фоминского округа, в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. При падении БПЛА никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте происшествия работаю спецслужбы. До этого сообщалось, что ночью 21 июня беспилотный летательный аппарат упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве.
Уточняется, что БПЛА залетел на территорию России поздним вечером во вторник, 20 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром в среду, 21 июня, два беспилотных летательных аппарата упали в посёлке Калининец Наро-Фоминского округа, в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. При падении БПЛА никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте происшествия работаю спецслужбы. До этого сообщалось, что ночью 21 июня беспилотный летательный аппарат упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве.
Яна Таёжная