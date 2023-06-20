Беспилотник самолётного типа сбили в районе села Тулянка Белгородской области

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В районе села Тулянка Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник самолётного типа
Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа в районе села Тулянка Белгородской области, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что летательный аппарат был сбит и уничтожен около 6 чалов утра во вторник, 20 июня, в Валуйском городском округе, в 2,8 км от российской границы.
Никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 16 июня три украинских беспилотных летательных аппарата атаковали больницу в Новой Каховке Херсонской области. В результате этого пострадали три человека, один контужен. Кроме этого, пострадало и здание медучреждения — в нём выбиты окна, в палатах разбросаны осколки. А сегодня в столичной многоэтажке, которую в мае атаковал украинский беспилотник, загорелась квартира.
Уточняется, что летательный аппарат был сбит и уничтожен около 6 чалов утра во вторник, 20 июня, в Валуйском городском округе, в 2,8 км от российской границы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 16 июня три украинских беспилотных летательных аппарата атаковали больницу в Новой Каховке Херсонской области. В результате этого пострадали три человека, один контужен. Кроме этого, пострадало и здание медучреждения — в нём выбиты окна, в палатах разбросаны осколки. А сегодня в столичной многоэтажке, которую в мае атаковал украинский беспилотник, загорелась квартира.
Яна Таёжная