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Беспилотник упал около железнодорожных путей в Рязанской области

01 августа 2023, 10:18

Фото: istockphoto/valio84sl

На железнодорожном перегоне под Рязанью дежурный обнаружил упавший беспилотный летательный аппарат. Он немедленно сообщил о находке в экстренные службы.

Прибывшие на место силовики увидели дрон размером примерно 20 на 20 сантиметров. Взрывных устройств и другого вооружения на БПЛА обнаружено не было, сообщает телеграм-канал SHOT. Сейчас правоохранители выясняют, откуда был запущен беспилотник. На движение поездов данный инцидент никак не повлиял.

На прошлой неделе в районе села Тюшево Рязанской области беспилотник взорвался под колесами «КАМАЗа». Тогда водитель рассказал, что наехал на дрон, не заметив его, после чего раздался взрыв, который повредил задние колеса грузового автомобиля. Еще два БПЛА были позднее обнаружены в нескольких десятках метров от того, на который наехал «КАМАЗ».

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Трех человек нашли зарезанными в саратовском Балашове
В Саратовской области обнаружили тела трех человек с ножевыми ранениями
01 августа 2023, 10:48

Фото: iStock/artolympic

В Балашове Саратовской области на окраине города полиция обнаружила тела двух погибших женщин и мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает СК по региону.
По предварительной версии следствия, тройное убийство произошло во время употребления спиртных напитков.  

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ранее, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ведомстве сообщили, что одна из убитых женщин была возлюбленной убийцы, а вторая его матерью. Правоохранители полагают, что причиной, по которой подозреваемый расправился с жертвами, могла стать бытовая ссора.  

В рамках возбужденного дела, продолжается расследование. 

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#расследование
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Учительница бросила в военкомат в Воронежской области коктейль Молотова
Baza: В Воронежской области задержали учительницу за попытку поджога военкомата
01 августа 2023, 10:16

Фото: iStock/Donte Tatum

В Воронежской области 24-летняя учительница истории задержана сотрудниками полиции при попытке поджога здания военкомата. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По словам женщины, к диверсии ее склонили телефонные мошенники.  

За несколько дней до поджога военкомата, учительнице истории позвонил неизвестный, который представился сотрудником ЦБ России. Он сообщил, что с счетами девушки проводятся мошеннические действия. Следом, раздался еще один телефонный звонок, в ходе которого, представившиеся сотрудниками полиции, сообщили ей, что мошенник, который пытается вывести с ее счетов денежные средства, находится в здании военкомата и для того, чтобы остановить его и задержать, в отделение нужно бросить коктейль Молотова. 

В настоящее время, показания девушки фактами не подтверждены, в рамках возбужденного уголовного дела, проводится проверка. 

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#женщина
#поджог
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Сразу пять девочек стали жертвами насильника в лагере Анапе
Сразу пять девочек стали жертвами насильника в детском лагере в Анапе
01 августа 2023, 10:15

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Пять девочек в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе подверглись сексуальному насилию, одна из них приехала из Подмосковья, остальные – из ДНР. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 49-летний мужчина из Воронежской области вечером 29 июля находился с детьми в комнате отдыха лагеря «Счастливое детство» в Анапе. Следствие установило, что он совершил действия сексуального характера в отношении сразу пяти девочек. Его жертвами стали дети от 10 до 13 лет. Уточняется, что четыре девочки приехали на отдых из ДНР, а одна - из Московской области.

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого. Пока не понятно, как педофил иог проникнуть на территорию лагеря. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает подробности происшествия.

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#днр
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В Копейске женщина подожгла военкомат
Жительницу Копейска задержали при попытке поджечь военкомат в ночь на 1 августа
01 августа 2023, 08:56

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Копейске Челябинской области произошел пожар в здании городского военкомата, пишет издание URA.RU.
Поджог устроила 55-летняя женщина.  

Возгорание началось с помещения медицинской комиссии. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Серьезных повреждений здания военкомата нет, комиссариат продолжает работать в прежнем режиме. В ГУ МВД по региону ситуацию не комментировали. В настоящее время, правоохранительные органы выясняют причины произошедшего, женщина задержана. 

Ранее сообщалось, что бросившую у военкомата коктейль Молотова учительницу из Феодосии проверят на предмет вербовки украинскими спецслужбами. 

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#военкомат
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Тело без головы обнаружили под мостом в Хабаровске
Обезглавленное тело мужчины нашли под мостом в Хабаровске
01 августа 2023, 08:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В районе Хабаровска был найден труп мужчины без головы, сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.
Тело мужчины было обнаружено 30 июля под мостом одной из улиц. 

В рамках возбужденного уголовного дела, были установлены лица, причастные к убийству мужчины. Преступниками оказались два местных жителя города. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, направлено ходатайство для их немедленного заключения под арест. 

По какой причине мужчины жестоко расправились с жертвой, устанавливает следствие. 

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#арест
#следствие
#мужчины
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Собянин: Беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити»
Собянин: Несколько БПЛА сбиты при попытке пролета в Москву
01 августа 2023, 07:31

Фото: сайт Кремля

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью, несколько дронов были сбиты силами российской противовоздушной обороны. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам градоначальника, системы ПВО обнаружили и перехватили несколько летательных аппаратов. 

Одному из дронов удалось достигнуть здания «Москва-Сити». В результате попадания БПЛА в одну из башен строения, был поврежден фасад на 21 этаже. 

Собянин сообщил, что на место происшествия были направлены экстренные службы. 

Ранее, украинские дроны атаковали одно из строений Москва-Сити. Фасады двух офисных зданий оказались повреждены. 

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#москва
#бпла
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#минобороны
#пво
#дроны
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Минобороны прокомментировало новую атаку БПЛА на Московский регион
01 августа 2023, 04:42

Фото: iStock/0

Минобороны России сообщили о пресечении попытки теракта киевского режима по объектам в Москве и Московской области.
Военное ведомство сообщило, что два беспилотника были сбиты средствами ПВО на территории Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья.

Еще один дрон оказался «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», потерял управление и упал на территории «Москва-Сити», заявляют в Минобороны. Этот дрон врезался в правительственную высотку в «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил информацию о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. Также он сообщил о дроне, которому удалось долететь до одной из башен торгового центра «Москва-Сити».

Информацию о сбитом средствами противововоздушной обороны беспилотнике в Московской области подтвердил и источник ТАСС в экстренных службах региона. Он отметил, что звуки взрывов также произошли в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

Ранее утром 1 августа жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщали о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.

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#минобороны рф
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#московский регион
#теракт
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Собянин сообщил о новом налёте беспилотников на Москву
01 августа 2023, 03:56

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Константин Михальчевский

Москва была атакована беспилотниками, один из них попал в башню в «Москва-Сити», сообщил мэр столицы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. Также он сообщил о дроне, которому удалось долететь до одной из башен торгового центра «Москва-Сити»:

«Долетел до той же башни, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Информацию о сбитом средствами противововоздушной обороны беспилотнике в Московской области подтвердил и источник ТАСС в экстренных службах региона.  Он отметил, что звуки взрывов также произошли в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

Ранее утром 1 августа жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщали о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.

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Подмосковье стало мишенью для беспилотников
«112»: Жители Одинцово и Наро-Фоминска сообщают о беспилотниках и работе системы ПВО
01 августа 2023, 03:31

Фото: iStock/Naypong

Жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал 112. Экстренные службы сообщают об одном сбитом силами ПВО беспилотнике.




Также «112» сообщил о новой атаке БПЛА на «Москва-Сити». Беспилотник врезался в одну из башен.



Очевидцы сообщают о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.

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