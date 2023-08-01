Беспилотник упал около железнодорожных путей в Рязанской области

Пять девочек в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе подверглись сексуальному насилию, одна из них приехала из Подмосковья, остальные – из ДНР. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.