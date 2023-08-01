Беспилотник упал около железнодорожных путей в Рязанской области

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На железнодорожном перегоне под Рязанью дежурный обнаружил упавший беспилотный летательный аппарат. Он немедленно сообщил о находке в экстренные службы.
На прошлой неделе в районе села Тюшево Рязанской области беспилотник взорвался под колесами «КАМАЗа». Тогда водитель рассказал, что наехал на дрон, не заметив его, после чего раздался взрыв, который повредил задние колеса грузового автомобиля. Еще два БПЛА были позднее обнаружены в нескольких десятках метров от того, на который наехал «КАМАЗ».
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Александр Бойцов