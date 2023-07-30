Беспилотник упал под Таганрогом, начался пожар

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Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации телеграм-канала, из-за падения беспилотника загорелся дом и автомобиль. Отмечается, что пострадал один человек.
Принадлежность беспилотника устанавливается.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.
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Принадлежность беспилотника устанавливается.
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.
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Екатерина Коршунова