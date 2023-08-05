Беспилотник ВСУ атаковал город Рыльск в Курской области

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В Рыльске Курской области украинский дрон сбросил взрывные устройства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие.
Отмечается, что первая партия оружия уже поступила. По словам губернатора, в ближайшее время число оружия увеличат до 300 единиц.
Старовойт подчеркнул, что в случае возникновения необходимости, дружинники будут помогать подразделениям ФСБ, Минобороны, полиции и Росгвардии.
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Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие.
Отмечается, что первая партия оружия уже поступила. По словам губернатора, в ближайшее время число оружия увеличат до 300 единиц.
Старовойт подчеркнул, что в случае возникновения необходимости, дружинники будут помогать подразделениям ФСБ, Минобороны, полиции и Росгвардии.
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Артем Путинцев