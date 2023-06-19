Беспилотник ВСУ сбили на подлёте к элетроподстанции Белгородской области

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Mash: электроподстанцию в Новой Таволжанке Белгородской области безуспешно атаковали ВСУ
Вблизи электроподстанции населённого пункта Новая Таволжанка системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооружённых сил Украины. Об инциденте пишет телеграм-канал Mash.
Предположительно, беспилотник пытался подорвать электроподстанцию, от которой питается весь населённый пункт.
Ранее сообщалось, что из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины на территории города Шебекина оказались повреждены 11 предприятий, что может повлечь рост безработицы в Белгородской области.
По данным Минсоцтруда области, из чуть более 200 предприятий городского округа продолжают функционировать только 109, где трудоустроено чуть больше трёх тысяч человек.
«По нашей информации, дрон, начинённый взрывчаткой и поражающими элементами сбили на окраине села в районе улицы Песчаной», — говорится в материале издания.
Ранее сообщалось, что из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины на территории города Шебекина оказались повреждены 11 предприятий, что может повлечь рост безработицы в Белгородской области.
По данным Минсоцтруда области, из чуть более 200 предприятий городского округа продолжают функционировать только 109, где трудоустроено чуть больше трёх тысяч человек.
Андрей Гаврилов