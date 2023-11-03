Беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака

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Американская военная база Харир, расположенная в Эрбиле на севере Ирака, стала объектом атаки двух беспилотников, передает РИА Новости со ссылкой на источник в вооруженных силах Ирака.
Представитель Пентагона ранее сообщил журналистам, что американские военные столкнулись с 23 атаками в Ираке и Сирии, использующими беспилотники и ракеты, за последние две недели.
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Артем Кузьмин