Без горячей воды из-за взрыва в Сергиевом Посаде остались около 11 тыс человек

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Из-за взрыва в производственно-складском помещении на территории завода в Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В пресс-службе Минэнерго Московской области уточнили, что без горячего водоснабжения остались 19 многоквартирных домов, где живут 10,9 тыс. человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении, принадлежащем частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины.
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания с пиротехникой займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди.
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека. Губернатор навестил пострадавших в больнице. Туда поступили 43 человека.
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Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении, принадлежащем частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания с пиротехникой займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди.
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека. Губернатор навестил пострадавших в больнице. Туда поступили 43 человека.
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Лора Луганская