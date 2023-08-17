Бездомного наркомана задержали за угон полицейской машины

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Бездомный наркозависимый рецидивист угнал полицейскую машину в городе Владивосток, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 22-летний гражданин без определенного места жительства», - прокомментировали ситуацию в правоохранительных органах.
Отмечается, что авто угнали с придомовой территории, однако, обнаружили уже через четыре часа.
При этом, мужчину объявили в розыск еще 12 августа за аналогичное преступление. Выяснилось, что он угонял автомобили, продавал их, а на полученные деньги покупал наркотики.
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Евгения Парфентьева