BFMTV: На напавшего на школу во Франции мог повлиять сидящий в тюрьме радикал

При этом, ещё 3500 тысячи мирных жителей Израиля получили ранения разной степени тяжести.Ранее Минздрав Палестины заявил о гибели 2450 человек в секторе Газа. Ещё девять тысяч пострадали.При этом в регионе складывается негативная ситуация с оказанием помощи пострадавшим. Больницы сектора почти истощили свои ресурсы, отмечалось в сообщении Управления Организации Объёдинённых Наций (ООН). Оставшихся ресурсов хватит максимум на ближайшие 48 часов работы.Байден заявил, что у США есть«Никаких шансов на победу»: политолог Перла раскрыл,ВОЗ назвала эвакуацию больниц с севера сектора Газа