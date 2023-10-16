BFMTV: На напавшего на школу во Франции мог повлиять сидящий в тюрьме радикал

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На Мохаммеда Могушкова, совершившего нападение на школу во французском городе Аррас, мог оказать влияние отбывающий наказание в тюрьме Мулен-Изер заключенный радикал Максим С. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По информации канала, Максим С. рос без отца, а его мать покончила с собой, когда мальчику было 15 лет. В 17 лет он принял ислам, а с 2015 года был замечен в совершении уголовных преступлений. У Максима были найдены электронные носители с видеозаписями казней и пропагандистскими материалами.
Кроме того, будучи в заключении он склонял сокамерников к радикальному исламу, что подтверждается его переводами в различные тюрьмы на протяжении нескольких лет.
Отмечается, что задержанный за нападение на школу Мовсар Могушков также причастен к радикальным исламистам. В результате нападения на школу погиб один из сотрудников учебного учреждения.
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Кроме того, будучи в заключении он склонял сокамерников к радикальному исламу, что подтверждается его переводами в различные тюрьмы на протяжении нескольких лет.
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Диана Аванесян