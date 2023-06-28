BFMTV: В пригородах Парижа начались беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка

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27 июня полицейские застрелили подростка, отказавшегося выполнить их требования. После этого в городе начались массовые беспорядки, а в соцсетях начали появляться требования о сопротивлении сотрудникам парижской полиции. Когда на Нантер опустилась темнота, протестующие начали поджигать мусорные баки и строительные материалы, а также крушить автобусные остановки.
«Радио 1» ранее сообщало, что во время массовых беспорядков трое вооруженных подростков были застрелены при попытке попасть в Чикагский институт искусств