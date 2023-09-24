Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в Испании

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Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия. Об этом сообщает ABC.
Сообщается, что в результате полученных травм 61-летний мужчина скончался. Происшествие случилось в субботу, 23 сентября, во время забега с быками Bous al carrer в рамках фестиваля.
Ранее сообщалось о том, что медведь держит в страхе город в Челябинской области. Охотники не могут попасть в закрытый город Снежинск.
Несколько дней назад на улицы военного города, где проживает около 50 тысяч человек, вышел медведь. Местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил жителей о том, что в лесных массивах и по прилегающим к ним территориям гулять опасно.
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Екатерина Коршунова