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По мнению экспертов Минобороны ФРГ, России эта диверсия совсем невыгодна
Эксперты Министерства обороны Германии допустили возможность того, что аммиакопровод Тольятти — Одесса подорвали украинские военные, поскольку он проходит по территории, занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета Bild.
При этом России, подчеркивают эксперты военного ведомства, совершать эту диверсию было абсолютно невыгодно, поскольку она едва ли не больше всех заинтересована в скорейшем возобновлении работы аммиакопровода.
Напомним, аммиакопровод Тольятти-Одесса был подорван 5 июня. По информации Минобороны РФ, в его организации участвовала украинская ДРГ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснил, что подрыв аммиакопровода существенно затруднит ситуацию, касаемую продолжения интегральной зерновой сделки с российской стороны.
«Нельзя исключать участия украинских диверсионных групп в разрушении трубопровода, <...> так как он находится на территории, которая контролируется ВСУ», — говорится в докладе Минобороны ФРГ, оказавшемся в распоряжении издания и имеющем гриф «Только для служебного пользования».
Напомним, аммиакопровод Тольятти-Одесса был подорван 5 июня. По информации Минобороны РФ, в его организации участвовала украинская ДРГ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснил, что подрыв аммиакопровода существенно затруднит ситуацию, касаемую продолжения интегральной зерновой сделки с российской стороны.
Артем Путинцев