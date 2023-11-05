Bild: Мужчина в аэропорту Гамбурга удерживает в заложниках четырёхлетнего ребёнка

Фото: iStock/picturesd
Вооружённый мужчина, ранее прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, удерживает в заложниках 4-летнего ребёнка, полиция уже установила контакт с преступником. Об этом пишет издание Bild am Sonntag. Из машины, на которой мужчина прорвался в аэропорт, он выкинул две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.
Незадолго до этого с полицией связалась жена преступника и сообщила, что мужчина едет с ребенком в сторону аэропорта. Мотивы его поведения не уточняются.
Напомним, что около 20:12 по местному времени мужчина на автомобиле Audi без номеров протаранил терминал №1 гамбургского аэропорта. Машина снесла барьер и проехала в сторону самолётов. После этого водитель произвёл несколько выстрелов.
Сразу шесть рейсов были перенаправлены в соседний Ганновер, ещё несколько задерживаются. Официально воздушное движение прекращено «в связи с полицейскими мерами».
Читайте также:
Аэропорт Гамбурга экстренно закрыт из-за прорвавшегося туда вооружённого мужчины
Во Флориде самолет рухнул в болото с аллигаторами и питонами
Жители Соликамска сообщили о взрыве в районе завода «Урал»
Напомним, что около 20:12 по местному времени мужчина на автомобиле Audi без номеров протаранил терминал №1 гамбургского аэропорта. Машина снесла барьер и проехала в сторону самолётов. После этого водитель произвёл несколько выстрелов.
Читайте также:
Аэропорт Гамбурга экстренно закрыт из-за прорвавшегося туда вооружённого мужчины
Во Флориде самолет рухнул в болото с аллигаторами и питонами
Жители Соликамска сообщили о взрыве в районе завода «Урал»
Артем Путинцев