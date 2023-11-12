Bild: В Германии выходец из России погиб после осады его дома полицией

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Житель Германии российского происхождения, называвший себя «поклонником Иосифа Сталина», погиб у себя дома. Это произошло после того, как он там забаррикадировался и держал оборону от полиции на протяжении 35 часов.
Как сообщает издание Bild, осада дома началась в пятницу, 10 ноября, днем. По информации журналистов, причиной такого поведения мужчины стало решение суда по опеке над детьми. Выходец из России по имени Евгений жил в доме в деревне Фириц с женой, тремя детьми и братом. Когда полицейские приблизились к дому, мужчина открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Никто из силовиков не пострадал.
После этого из дома вышел брат Евгения, которого тут же задержала полиция. Затем осажденное здание покинула женщина с ребенком. Другие дети в тот момент дома отсутствовали.
В ночь на воскресенье, около 2:30 по московскому времени, полицейские проникли в дом и обнаружили на чердаке тело Евгения. Врач констатировал смерть. Что именно стало ее причиной, пока не сообщается. Журналисты Bild, изучив социальные сети погибшего, сообщили, что он был большим поклонником Сталина и каннабиса, а также очень любил демонстрировать советскую символику.
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После этого из дома вышел брат Евгения, которого тут же задержала полиция. Затем осажденное здание покинула женщина с ребенком. Другие дети в тот момент дома отсутствовали.
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Александр Бойцов