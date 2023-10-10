Bild: В Берлине учитель подрался со школьниками из-за войны в Изариле

Фото: iStock/globalmoments
В Берлине школьники избили учителя из-за спора о войне в Израиле, сообщает Bild.
По информации СМИ, 14-летний подросток пришел в школу с флагом Палестины. Во дворе его заметил учитель и попытался отнять символ арабской страны, однако, парень сдаваться не планировал.
В результате, на педагога накинулись сразу несколько человек, повалили его на землю и начали пинать ногами.
При этом, остается не ясным, кто решил первым применить физическую силу - поддерживающий Палестину подросток или болеющий за Израиль преподаватель. Судя по видео, первым, все же, ударил педагог, однако, он заявляет, что первый удар нанес ему именно школьник.
Читайте также:
В детском хоккейном клубе Питера подростки пытались изнасиловать друга клюшкой
В Башкирии блогер снимал на видео издевательства над бездомными
В Тюмени школьники толпой били одноклассника из-за девочки
В результате, на педагога накинулись сразу несколько человек, повалили его на землю и начали пинать ногами.
Читайте также:
В детском хоккейном клубе Питера подростки пытались изнасиловать друга клюшкой
В Башкирии блогер снимал на видео издевательства над бездомными
В Тюмени школьники толпой били одноклассника из-за девочки
Евгения Парфентьева