Bild: В Германии госрадио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским

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В Германии государственной радиостанции Deutschlandfunk грозит наказание из-за радиослушателя, призвавшего к жестокой расправе над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Bild.
Мужчина по фамилии Фишер в понедельник, 21 августа, в эфире программы Kontrovers заявил, что украинский конфликт можно остановить «очень просто, арестовав Зеленского и его банду преступников, его банду геноцидников, четвертовав его живьем и обезглавив его».
Он отметил, что инцидент нарушает ряд статей, в том числе подпадает под подстрекательство.
По информации Bild, адвокат подал заявление о возбуждении уголовного дела как против радиослушателя, так и против Deutschlandfunk.
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«Это могло бы быть наказуемым», — цитирует издание слова адвоката Патрика Хайнеманна.
По информации Bild, адвокат подал заявление о возбуждении уголовного дела как против радиослушателя, так и против Deutschlandfunk.
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Диана Аванесян