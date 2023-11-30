Bild: В Германии задержали российского подростка по подозрению в теракте

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В Германии задержаны двое подростков по подозрению в подготовке теракта. По данным издания Bild, один из задержанных — 16-летний российский школьник по имени Расул. Немецкая полиция предполагает, что он также занимался исламистской пропагандой.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 15-летнего подростка, который готовил теракт в воинской части. Подросток просматривал в интернете рецепты коктейля Молотова, а также искал единомышленников среди одноклассников, готовых пойти на преступления вместе с ним.
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Артем Путинцев