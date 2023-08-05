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Bild: В квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна проникли неизвестные

05 августа 2023, 14:03

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Прошедшей ночью неизвестные пробрались в квартиру фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине. Об этом сообщает газета Bild.
Уточняется, что они проникли через крышу в мансардную квартиру музыканта. Сам Линдеманн вместе со своей группой сейчас находится в Брюсселе. Его проинформировали о случившемся.

В настоящее время полиция осматривает дом, выясняет причины проникновения в помещения, а также выясняет личности злоумышленников.


Ранее сообщалось, что в отношении Тилля Линдеманна начато расследование по делам о распространении наркотиков и сексуальных домогательствах.

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#воры
#музыкант
#полиция
#германия
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В деле о покушении на Симоньян и Собчак появился новый подозреваемый
05 августа 2023, 14:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак принимала участие 16-летняя школьница. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Представители экстремистской группировки «Параграф-88» использовали подростка для заманивания иммигрантов из Средней Азии, которых потом избивали неонацисты. Видео нападений публиковались в Telegram-канале группировки.

В отношении школьницы ещё не вынесена мера пресечения. Скорее всего, на неё откроют уголовное дело как на свидетеля событий.

Удалось выяснить, что лидером экстремистской организации «Параграф-88» является подросток, ученик десятого класса. Его арестовали в июле после нападения на мигрантов. Впоследствии ему могут вынести обвинения в подготовки террористического акта в отношении Симоньян и Собчак, к которому его склоняли агенты украинских спецслужб. 

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#подростки
#теракт
#уголовное дело
#ксения собчак
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Пассажир маршрутки в Воронеже избил подростка за разговор по телефону
05 августа 2023, 13:29

Фото: istockphoto/blinow61

В воронежской маршрутке произошел инцидент с участием взрослого мужчины и 16-летнего подростка. Пассажир сначала сделал мальчику замечание за разговор по телефону, после чего перешел к рукоприкладству.
На недовольную реплику мужчины по поводу того, что подросток разговаривает по телефону в общественном месте, тот успел ответить всего одной фразой: «Извините, а вы кто?». Агрессивный мужчина почему-то счел эти слова оскорбительными и набросился на ребенка. Сначала он провел удушающий захват, одновременно поучая парня, как следует себя вести, если взрослый делает замечание.

В конфликт вмешались другие пассажиры и буквально оттащили «воспитателя» от полузадушенного подростка. В результате стычки у мальчика оказался сломан нос. Делом заинтересовался Следственный комитет РФ по Воронежской области. Организована проверка по факту происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#проверка
#подросток
#следственный комитет
#конфликт
#пассажиры
#мужчина
#воронеж
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Нетрезвый полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области
05 августа 2023, 10:56

Фото: iStock/PaulBiryukov

Полицейский, севший за руль в нетрезвом виде, сбил подростка на скутере в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ведомстве сообщают, что вечером, 4 августа, сотрудник муниципального отдела МВД «Пильнинский» в нетрезвом виде сел за руль и, не справившись с управлением при обгоне, врезался в скутер, которым управлял четырнадцатилетний подросток. Мальчик доставлен в больницу с травмами.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении полицейского протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Управление МВД по Нижегородской области продолжает проверку для выяснения всех деталей происшествия.

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#полицейские
#подросток
#гибдд
#мвд
#дтп
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Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту Сочи
05 августа 2023, 10:49

Фото: istockphoto/Sitikka

В аэропорту города Сочи при выруливании на взлетную полосу самолет Airbus A330 компании Nordwind столкнулся с телетрапом. У лайнера оказалось повреждено крыло и моногондола левого двигателя.
Аэробус должен был далее следовать в Новосибирск, но из-за повреждений не смог этого сделать. Авиакомпанией было принято решение отправить пассажиров другим рейсом. Им были предоставлены напитки и питание, сообщает издание SOCHI1.ru. В настоящее время специалисты выясняют причины происшедшего. Предполагается, что экипаж совершил ошибку при развороте, допустив контакт крала и двигателя с неподвижным трапом.

Представители компании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. Вылет на борту другого самолета, предоставленного на замену, состоялся в 04:40 пятого августа.

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#питание
#напитки
#компании
#специалисты
#новосибирск
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Росморречфлот рассказал подробности об атаке ВСУ на российский танкер
05 августа 2023, 07:40

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердило удар по российскому танкеру Sig в Керченском проливе в ночь с 4 на 5 августа. В своём Telegram-канале ведомство сообщило, что после атаки морского дрона ВСУ судно получило пробоину в районе машинного отделения.
«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — говорится в заявлении пресс-службы Росморречфлота.

Особо отмечается тот факт, что в результате данного инцидента, никто не пострадал, включая экипаж судна.

По предварительным данным, судно находилось на якоре в одном из районов грузового порта «Кавказ», когда на него была совершена атака. Удар пришелся в моторный отсек и насосное отделение. После этого экипаж в составе 11 человек приступил к ликвидации течи, и в конце концов поступление забортной воды было остановлено. Сейчас Sig находится на плаву, решается вопрос о его буксировке.

В район происшествия были направлены два Азово-Черноморского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Морспасслужба», благодаря действиям которых экипаж танкера оказался в безопасности.

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#флот
#керчь
#судно
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Скончался первый президент Якутии Михаил Николаев
05 августа 2023, 04:26

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В возрасте 85 лет скончался первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Об этом сообщил в своём Telegram-канале нынешний глава Якутии Айсен Николаев.
«Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека <...> Михаила Ефимовича Николаева», – написал глава республики.

По словам Айсена Николаева, первый президент умело сочетал в себе принципиальность, непреклонную волю, силу и любовь к людям. Глава республики подчеркнул, что вся Якутия будет скорбеть вместе с семьей и близкими Михаила Николаева.

«До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей. Кто бы знал, что таких душевных разговоров больше не повторится... Это горе», — подытожил Айсен Николаев.

Михаил Николаев занимал пост президента Якутии с 1992 по 2002 год. Кроме того, в 2011 году он стал депутатом Госдумы от «Единой России».  

Причины смерти политика, а также дата его похорон будут объявлены позже.

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#якутия
#смерть
#политика
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Морской спасательный центр: У танкера в Керченском проливе повреждено машинное отделение
05 августа 2023, 04:04

Фото: iStock/1971yes

В Керченском проливе российский нефтеналивной танкер Sig получил повреждения машинного отделения при атаке украинского морского беспилотника. Экипаж судна при этом не пострадал и находится в безопасности, рассказали ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.
По предварительным данным судно находилось на якоре в одном из районов грузового порта «Кавказ», когда на него была совершена атака. Удар пришелся в моторный отсек и насосное отделение.



На танкере находится 11 человек. У большинства из них ссадины от разбившихся стекол. Сейчас решается вопрос о буксировке судна.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.

SHOT: Экипаж атакованного ВСУ танкера находится в безопасности
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.

Позднее информацию о взрывах в районе моста опроверг советник главы республики Олег Крючков/ ревога в районе Крымского моста объявляется порой по несколько раз на дню. А громкие звуки, слышимые жителям Керчи, не имели никакого отношения к мосту. Однако при этом он заметил, что власти Крыма не могут контролировать ситуацию в Керченском проливе.


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#спасатели
#керчь
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SHOT: Экипаж атакованного ВСУ танкера находится в безопасности
05 августа 2023, 03:03

Фото: iStock/Dikuch

Российский нефтеналивной танкер Sig получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), однако экипаж находится в безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на Морской спасательный центр Новороссийска.
На место из Новороссийска уже прибыли два буксира, решается вопрос о транспортировке судна. 

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.

ТАСС: Cпасатели выдвинулись к предположительно атакованному в Керченском проливе танкеру
У танкера в результате атаки оказались повреждены машинное отделение и судовая надстройка. Сейчас вода не поступает в танкер, экипаж планирует в ближайшее время самостоятельно изучить повреждения. Также экипаж Sig точно не знает причину взрыва, но подозревает, что речь идет о надводном дроне.

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#судно
#керчь
Читайте нас в
ТАСС: Cпасатели выдвинулись к предположительно атакованному в Керченском проливе танкеру
05 августа 2023, 02:24

Фото: iStock/Victoria_Koltsova

Сотрудники спасательных служб выдвинулись из Новороссийска в район Керченского пролива, где, по сообщениям ряда Telegram-каналов, украинским морским дроном был атакован коммерческий танкер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Новороссийска.
Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.



Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.

Позднее информацию о взрывах в районе моста опроверг советник главы республики Олег Крючков/ ревога в районе Крымского моста объявляется порой по несколько раз на дню. А громкие звуки, слышимые жителям Керчи, не имели никакого отношения к мосту. Однако при этом он заметил, что власти Крыма не могут контролировать ситуацию в Керченском проливе.

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#керчь
#спасатели
#дрон
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