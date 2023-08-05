Bild: В квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна проникли неизвестные

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Прошедшей ночью неизвестные пробрались в квартиру фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине. Об этом сообщает газета Bild.
Уточняется, что они проникли через крышу в мансардную квартиру музыканта. Сам Линдеманн вместе со своей группой сейчас находится в Брюсселе. Его проинформировали о случившемся.
В настоящее время полиция осматривает дом, выясняет причины проникновения в помещения, а также выясняет личности злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в отношении Тилля Линдеманна начато расследование по делам о распространении наркотиков и сексуальных домогательствах.
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Анастасия Чинкова