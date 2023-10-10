Бытовой газ взорвался в квартире участника СВО из Самары

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В результате взрыва газа в жилом доме Самары пострадали два человека, сообщает 63.ru.
Взрыв в многоквартирном доме прогремел утром 10 октября, после чего начался пожар.
По словам представителей регионального МЧС, возгорание было оперативно ликвидировано. Два человека пострадали: женщина госпитализировали в больницу с ожогами, а мужчину с отравлением продуктами горения.
При этом, по информации 63.RU, в результате взрыва выбило подъездную дверь, а установленный над входом в дом козырек обвалился. Журналисты также выяснили, что взрыв произошел в квартире, которая принадлежит участнику спецоперации.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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По словам представителей регионального МЧС, возгорание было оперативно ликвидировано. Два человека пострадали: женщина госпитализировали в больницу с ожогами, а мужчину с отравлением продуктами горения.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Евгения Парфентьева