Бывшая воспитанница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании

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Выпускница омского детского дома обвинила в изнасиловании бывшего директора учреждения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.
Источник агентства сообщил, что 32-летняя бывшая воспитанница детдома обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнаисловании. Она утверждает, что директор детского дома в Омской области (в настоящий момент бывший директор) насиловал её на протяжении многих лет, с момента, когда она была еще ребенком.
Напомним, ранее уголовное дело о халатности возбудили в отношении работников Большеуковского детского дома в Омской области, которые допустили издевательства над одной из воспитанниц.
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«Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Изнасилование», следователи выясняют все обстоятельства», - прокомментировали ситуацию в областном СК.
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Евгения Парфентьева