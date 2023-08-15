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Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» разыскивают за изнасилование подростка

В Волгоградской области разыскивают бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за изнасилование подростка
15 августа 2023, 21:05

Фото: iStock/juriskraulis

В хуторе Новоаннинском Волгоградской области разыскивают бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 36-летний Алексей Хлебников вернулся в родной хутор этим летом, и сейчас его разыскивают по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.

Ранее Хлебников был судим за убийство и угон автомобиля. В последний раз его приговорили к 11 годам лишения свободы, однако, он поступил на службу в «Вагнер».


Заявление в полицию написали родственники потерпевшей, сейчас подозреваемого разыскивают.

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#подросток
#изнасилование
#военные
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Вдову Градского Марину Коташенко ограбили
15 августа 2023, 21:09

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Вдову народного артиста России, певца Александра Градского Марину Коташенко ограбили. Она написала заявление в полицию. Об этом телеграм-канал 112.
По словам пострадавшей, в ее дом ворвались и вынесли из него посуду, стулья и проектор. Оценить ущерб Коташенко не может.

По факту инцидента проводится проверка.

Напомним, ранее 42-летний сын покойного мэтра Даниил Градский считает, что последняя жена покойного Градского 38-летняя актриса и модель Марина Коташенко вынесла из квартиры его отца все деньги и имущество, которые должны были быть поделены между наследниками. 

Градский-младший считает, что кража была совершена в ноябре 2021 года сразу после смерти музыканта от инсульта. С того момента Даниил Градский пытался договориться с Коташенко, однако сделать это не удалось.

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#деньги
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#актриса
#ущерб
#сын
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В Ленобласти вспыхнул крупный пожар
МЧС: Пожар под Петербургом возник из-за трансформатора
15 августа 2023, 20:47

Фото: iStock/Distortion Media

В деревне Новосергеевка Ленинградской области вспыхнул крупный пожар, сообщили на официальном сайте МЧС по региону.
Столб дыма, поднявшийся от полыхающей территории, был настолько крупным, что его удалось разглядеть жителям всех районов Санкт-Петербурга.

Администрация Заневского городского поселения рассказала «Осторожно, новости», что огонь вспыхнул на трансформаторной подстанции между Янино и Новосергиевкой. Трансформатор установили только сегодня, и он не выдержал нагрузки.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные. 

Напомним, лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями. Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.

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#пожар
#мчс
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МЧС Дагестана опровергло сообщения о повторном вызове пожарных на место взрыва
15 августа 2023, 20:40

Фото: iStock/VEX Collective

МЧС Дагестана опровергло информацию о том, что на место разрушенной АЗС в Махачкале едут пожарные из-за задымления руин. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике Тамила Газимагомедова.
Ранее в СК РФ сообщили, что нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками может быть одной из причин взрыва в Махачкале. В ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам экспертиз и следственных действий.

Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.

По информации Минздрава Дагестана, более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале. 

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В детском саду Уфы открыли стрельбу
«Честно говоря»: Подросток открыл стрельбу в детском саду Уфы
15 августа 2023, 20:35

Фото: iStock/A_N

Подросток открыл стрельбу в детском саду Уфы, сообщает Telegram-канал «Честно говоря».
Звук стрельбы в уфимском районе Сипайлово услышали местные жители.

Открывший огонь несовершеннолетний заявил, что ему было скучно.

Информация о разрушениях и пострадавших не уточняется, подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее абсолютно обнаженный мужчина проник на территорию детского сада в Астрахани. Неадекватного мужчину попытались задержать очевидцы, но ​ему удалось от них сбежать. Россиянин сломал забор и беспрепятственно проник на территорию детского сада, где в тот момент находились дети.

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#детский сад
#стрельба
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В Махачкале может снова рвануть
Руины АЗС в Махачкале начали дымиться, есть вероятность нового взрыва
15 августа 2023, 20:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

На месте разрушенной АЗС в Махачкале начали дымиться руины, сообщает Telegram-канал SHOT.
Внезапно, руины задымились настолько сильно, что полицейские вызвали пожарных.

Прямо сейчас людей отводят на более безопасное расстояние от эпицентра. Воздух наполнен едким дымом, запах химии намного сильнее, чем сегодня утром, дышать практически невозможно.

17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

Среди погибших трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

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#взрыв
#дагестан
#азс
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Отец пырнул сына-подростка ножом во время совместного распития пива
В Приморском крае отец ударил несовершеннолетнего сына ножом во время совместного распития пива
15 августа 2023, 19:53

Фото: iStock/showcake

В Михайловском районе Приморского края 44-летний мужчина пырнул своего несовершеннолетнего сына ножом, когда те вместе распивали пиво, сообщает Telegram-канал.
По информации СМИ, отец решил угостить сына пенным напитком, однако, во время посиделок у них завязалась ссора, в результате которой отец пырнул 17-летнего парня ножом в живот.

Подростка экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него повреждение тощей и слепой кишки и брыжейки большого сальника. Сейчас за жизнь парня борются врачи.

Выяснилось, что отец пострадавшего уже был судим за наркотики и угон машины. Его задержали, готовится возбуждение уголовного дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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#нож
#больница
#уголовное дело
#пиво
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Возможного виновника взрыва в Махачкале доставили к следователям
15 августа 2023, 19:39

Фото: istockphoto.com/Fedorovekb

Мужчину, хранившего селитру в автосервисе в Махачкале, где произошло возгорание, доставили к следователям на допрос. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.
Отмечается, что мужчина не находится в статусе подозреваемого.

«Насрулаева, который, предположительно, хранил селитру на автосервисе, доставили на допрос к следователям. Пока он не в статусе подозреваемого», — приводит РИА Новости слова источника.

До этого сообщалось, что одной из версий СК РФ о причинах взрыва в Махачкале являлось нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. В ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам экспертиз и следственных действий.

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#азс
#мужчина
#происшествие
#взрыв
#дагестан
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Стёкла во всех повреждённых взрывом в Сергиевом Посаде квартирах восстановят к сентябрю
15 августа 2023, 19:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Специалисты управляющих компаний и Фонда капитального ремонта вставляют стёкла в квартирах, пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Там отметили, что работы проводятся в оперативном порядке по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Как отметили в министерстве, она будет завершена к сентябрю.
 
Жителям ничего платить не нужно – работы проводят за счёт средств областного бюджета. В Сергиевом Посаде продолжает работать телефон горячей линии для жильцов пострадавших квартир: 8 (496) 545-77-55.
 
Взрыв прогремел 9 августа в арендованном здании производства пиротехнической продукции «Пиро-Росс», прилегающем к Загорскому оптико-механическому заводу. Пострадал 81 человек, один погиб. Пропавшими без вести числятся восемь человек.
 
Расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева
 
Взрыв повредил 624 квартиры в 100 многоквартирных домах. Пострадали также частные и садовые дома. В списках владельцев повреждённых автомобилей – 223 человека. 

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#взрыв
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#дома
#подмосковье
#московская область
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Парк «Зарядье» снова начал работать
15 августа 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Inna Polekhina

Московский парк «Зарядье» снова начала работу в штатном режиме после закрытия из-за сообщений о нахождении неопознанного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Отмечается, что никаких опасных устройств по итогам поисковой работы обнаружено на территории парка не было.

«Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме», — приводят РИА Новости сообщение пресс-службы.

До этого сообщалось, что в столичном парке «Зарядье» была объявлена эвакуация. Людей экстренно выводят из парка из-за сообщения об угрозе взрыва. По информации СМИ, сообщение поступило на почту администрации парка.

В нём сказано, что в случае, если 18-летнему рэперу Елисею не переведут 666 тысяч рублей – парк взлетит на воздух. Сообщение с угрозой находится на проверке правоохранительных служб.

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#парк
#эвакуация
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