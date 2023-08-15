Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» разыскивают за изнасилование подростка

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В хуторе Новоаннинском Волгоградской области разыскивают бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 36-летний Алексей Хлебников вернулся в родной хутор этим летом, и сейчас его разыскивают по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.
Ранее Хлебников был судим за убийство и угон автомобиля. В последний раз его приговорили к 11 годам лишения свободы, однако, он поступил на службу в «Вагнер».
Заявление в полицию написали родственники потерпевшей, сейчас подозреваемого разыскивают.
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Ранее Хлебников был судим за убийство и угон автомобиля. В последний раз его приговорили к 11 годам лишения свободы, однако, он поступил на службу в «Вагнер».
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Евгения Парфентьева