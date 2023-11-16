Бывшего главу «Иркутской форели» обвиняют в интимной связи с подростками за деньги

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Бывшего главу «Иркутской форели» Виталия Андриянова обвиняют в пяти случаях интимной связи с девочками-подростками, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сперва стало известно, что 53-летний Андриянов с июля 2022-го по февраля 2023 имел интимные отношения с шестнадцатилетней девушкой, которой платил по две тысячи рублей за ночь. С августа 2021-го по декабрь 2022-го он занимался сексом с семнадцатилетней девушкой, а с октября 2018-го по декабрь 2019-го с другой шестнадцатилетней. Отмечается, что каждой из них он платил по две тысячи рублей.
Это еще три новых пункта в деле Андриянова, ранее было известно только о двух несовершеннолетних, с которыми он имел интимные отношения.
Помимо прежнего уголовного дела «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», на Андриянова также возбудили дело по статье «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего».
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Это еще три новых пункта в деле Андриянова, ранее было известно только о двух несовершеннолетних, с которыми он имел интимные отношения.
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Евгения Парфентьева