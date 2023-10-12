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Бывшего мэра Одессы Костусева объявили в розыск по делу о приватизации аэропорта

12 октября 2023, 14:53
Фото: istock / skyNext

Фото: istock / skyNext

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Экс-главу подозревают к в причастности к завладению бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским одесским аэропортом. Информацию об этом сообщает ТАСС,
По информации следствия, в 2011 году бизнесмены разработали и реализовали схему перевода международного аэропорта в собственность города, после чего объект при посредничестве Костусева приватизировали решением Одесского городского совета.

Согласно решению, четверть доли в уставном капитале аэропорта передана властям города, а 75 процентов получила компания ООО «Одесса аэропорт девелопмент». После этого Одесса перестала получать деньги от работы аэропорта. В общей сумме бизнесмены завладели имуществом объекта на 118 млн (3,2 млн долларов).


Как сообщают местные СМИ, бывший мэр города в 2014 году уехал в Латвию.

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Москвичка до синяков избила внучку за неправильно сделанное домашнее задание
12 октября 2023, 14:58

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В Москве бабушка избила внучку во время подготовки домашнего задания, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 63-летняя бабушка забрала внучку из школы и привела домой, где между ними один за другим стали возникать конфликты.

Сперва пенсионерка приготовила девочке обед, а в ответ услышала, что та не голодна. Спор замяли, и школьница села за уроки.

Когда же бабушка пришла, чтобы проверить задание внучки, то пришла в полный ужас - там было море ошибок. Пожилая женщина не выдержала и, по словам девочки, начала наносить ей удары по лицу, а затем повалила на кровать и продолжила избивать там. 

От бабушки школьницу забрала мама, которая и заметила синяки на ее лице. Сперва женщина отвела дочь в больницу, медики же сообщили об избитом ребенке в полицию.

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#медики
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#избиение
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Пять лет колонии получил водитель, по вине которого на Киевском шоссе погибли четыре человека
12 октября 2023, 14:40

Фото: Istockphoto / Pattanaphong Khuankaew

Шофёр грузовика, по вине которого погибли четыре человека на Киевском шоссе, приговорили к пяти годам колонии-поселения. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Как ранее выяснило следствие, в ночь на 29 апреля Евгений Романенко ехал по Киевскому шоссе за рулём грузовика с прицепом на погрузочно-разгрузочные работы. В какой-то момент он отвлёкся от дороги и врезался в попутном направлении в ВАЗ 21043. Тот от удара столкнулся со стоявшими на светофоре с четырьмя машинами. 
 
ВАЗ, в котором находились четверо пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, загорелся. Погибли четыре человека, в том числе дети 10 и 7 лет.    

Суд также лишил Романенко на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. 

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#прокуратура
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В Липецке задержали сбежавшего из колонии заключенного
12 октября 2023, 14:29

Фото: iStock/Rafa Jodar

Из колонии в городе Елец сбежал заключенный, однако, вскоре, его обнаружили дома, в Липецке, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, вчера стало известно, что из исправительной колонии в Ельце сбежал заключенный. 54-летний Вячеслав Яковлев был приговорен к трем годам заключения за кражу. Вчера в 9 часов утра его отправили прибраться в административном здании колонии, откуда он бесследно исчез.

Яковлева нашли уже сегодня, в его квартире в Липецке. Заключенному удалось преодолеть 83 км от ИК-3 в Ельце до своего дома.

Неудачливого беглеца доставили назад, в колонию. Теперь ему грозит дополнительные пять лет заключения за побег.

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#колония
#тюрьма
#наказание
#полиция
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В результате падения БПЛА под Белгородом погибла девочка, её родители – в реанимации
После падения БПЛА под Белгородом погибла девочка, её родители – в реанимации
12 октября 2023, 14:25

Фото: iStock/RamonCast

В результате удара ВСУ недалеко от Белгорода, были ранены журналист Sputnik и его супруга, их дочь погибла. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что семья приехала навестить своих пожилых родственников, но произошло падение украинского беспилотника, повлекшее за собой смертельный исход некоторых членов семьи. 

Так, на месте погибла их 4-летняя дочь и родители женщины, которая работает в БГТУ им. В.Г. Шухова. Сами супруги Хайбар и Олеся Акифи с множественными осколочными ранениями были экстренно госпитализированы, сейчас они находятся в реанимации.

Уточняется, что женщина ещё не знает о гибели своей дочери.

Ранее о гибели ребёнка в результате падения БПЛА сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

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#происшествие
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Al-Watan: Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо
12 октября 2023, 14:15

Фото: iStock/RamonCast

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по аэропортам Сирии, сообщает Al-Watan.
По нынешней информации,удары были нанесены по аэропортам Дамаска, который является столицей Сирии и Алеппо – крупнейший город страны. Оба аэропорта временно приостановили работу. 

Напомним, ночью 11 октября был зафиксирован минометный обстрел Израиля с территории Сирии. ЦАХАЛ в ответ нанес артиллерийский удар по позициям неопределенных формирований на Голанских высотах.

Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября. Из сектора Газа были нанесены ракетные удары по центральным и южным районам Израиля. После продолжающихся ракетных ударов по территории государства, Израиль объявил о введении чрезвычайного положения.

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#сирия
#израиль
#аэропорт
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В Крыму обнаружили последователей «Свидетелей Иеговы»*
В Крыму провели серию обысков у сторонников «Свидетелей Иеговы»*
12 октября 2023, 14:06

Фото: iStock/Yingko

В Крыму обнаружили группу лиц, которых подозревают в организации деятельности «Свидетелей Иеговы»*, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, «Свидетели Иеговы»* — это международная религиозная организация, основанная в США в 1870-х годах. До 1931 года называлась «Исследователи Библии».

С обысками с крымчанам пришли 10 октября. Четырех жителей полуострова заподозрили в создании и финансировании семинаров запрещенного в России религиозного движения.

В результате, четырех человек, которые подозреваются в причастности к деятельности «Свидетели Иеговы»*, задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье организации деятельности и финансировании экстремистской организации.

Задержанным грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
#уголовное человек
#крым
#религия
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Американского футболиста арестовали по подозрению в убийстве матери
CNN: Футболиста НФЛ Брауна арестовали по подозрению в убийстве матери
12 октября 2023, 13:54

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Бывшего футболиста американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) Серхио Брауна арестовали по подозрению в убийстве матери, сообщает CNN.
Спортсмен и его 73-летняя мать Миртл Браун пропали 16 сентября, об этом в полицию заявил брат Брауна. 

17 сентября тело женщины обнаружили в ручье неподалеку от дома. Эксперты установили, что Браун умерла не своей смертью. 

Самого футболиста нашли в Мексики, где он был задержан, по требованию американской стороны, а 10 октября его экстрадировали в Соединенные Штаты. 

По информации СМИ, в ближайшее время его перевезут в штат, где Брауну будут предъявлены обвинения в убийстве. 

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#убийство
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#футбол
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В Санкт-Петербурге женщина попала в реанимацию после принятия душа
В Санкт-Петербурге женщина получила серьезные ожоги, принимая душ
12 октября 2023, 13:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге женщина получила серьезные ожоги тела, принимая душ. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, в Красногвардейском районе Петербурга 66-летняя женщина принимала ванную. Однако в какой-то момент из душа хлынул кипяток. Обваренная горячей водой пенсионерка была экстренно доставлена в больницу и помещена в ожоговую реанимацию.

Медики констатировали у нее 40% ожогов тела. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге это уже не первый случай. В феврале текущего года погибла 83-летняя женщина, которая обварилась кипятком в собственной квартире. Пострадавшую привезли в больницу, она находилась в состоянии шока. Медики зафиксировали ожоги 31% тела. Также 94-летняя женщина, пережившая блокаду Ленинграда, заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы.

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#медики
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Петербургский пятиклассник ударил мать в грудь ножом в ответ на замечание
12 октября 2023, 13:16

Фото: istockphoto/zoka74

Школьник в возрасте 12 лет вонзил нож в грудь матери, после чего сбежал из дома. Так сын отреагировал на замечание о неподобающем поведении.
Женщину увезла скорая помощь из квартиры на улице Бабушкина в Невском районе Санкт-Петербурга. Врачи оценивают состояние 36-летней пациентки как крайне тяжелое. В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Семья мальчика проживает в четырехкомнатной квартире. Помимо непочтительного сына, у женщины есть еще двухлетние близнецы, отец проживает с ними. В момент совершения преступления, которое квалифицируется как покушение на убийство, младшие дети были дома. Отмечается, что в прошлом году семейная пара получила несколько административных протоколов и скандалы в присутствии детей.

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