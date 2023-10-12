Бывшего мэра Одессы Костусева объявили в розыск по делу о приватизации аэропорта

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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Экс-главу подозревают к в причастности к завладению бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским одесским аэропортом. Информацию об этом сообщает ТАСС,
По информации следствия, в 2011 году бизнесмены разработали и реализовали схему перевода международного аэропорта в собственность города, после чего объект при посредничестве Костусева приватизировали решением Одесского городского совета.
Согласно решению, четверть доли в уставном капитале аэропорта передана властям города, а 75 процентов получила компания ООО «Одесса аэропорт девелопмент». После этого Одесса перестала получать деньги от работы аэропорта. В общей сумме бизнесмены завладели имуществом объекта на 118 млн (3,2 млн долларов).
Как сообщают местные СМИ, бывший мэр города в 2014 году уехал в Латвию.
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Согласно решению, четверть доли в уставном капитале аэропорта передана властям города, а 75 процентов получила компания ООО «Одесса аэропорт девелопмент». После этого Одесса перестала получать деньги от работы аэропорта. В общей сумме бизнесмены завладели имуществом объекта на 118 млн (3,2 млн долларов).
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Алина Юрчак