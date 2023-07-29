Бывшего посла Армении в РФ Смбатяна подозревают в мошенничестве

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Бывшего посла Армении в РФ, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна и его сына, главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна, задержали по обвинению в мошенничестве.
«Московский Комсомолец» пишет, что также решением прокурора инициировано уголовное преследование предпринимателя, чьё имя не называется. Всем троим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах.
Смбатянам предъявили обвинение в рамках дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в столице Армении. Следствие считает, что в результате их действий государству нанесён ущерб в 2,5 млн долларов.
Армен Смбатян с 2002 по 2010 год занимал должность посла Армении в РФ. Дипломатическую карьеру продолжил в 2018-2021 годах в качестве посла в Израиле. С 2010 по 2014 год Смбатян-старший также был руководителем Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.
Экс-послу ранее предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что в отношении дипломата применили залог в 20 млн драмов (38,2 тысячи долларов).
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Смбатянам предъявили обвинение в рамках дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в столице Армении. Следствие считает, что в результате их действий государству нанесён ущерб в 2,5 млн долларов.
Экс-послу ранее предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что в отношении дипломата применили залог в 20 млн драмов (38,2 тысячи долларов).
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Мария Фирсова