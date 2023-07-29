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Бывшего посла Армении в РФ Смбатяна подозревают в мошенничестве

29 июля 2023, 18:04

Фото: iStock/Atstock Productions

Бывшего посла Армении в РФ, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна и его сына, главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна, задержали по обвинению в мошенничестве.
«Московский Комсомолец» пишет, что также решением прокурора инициировано уголовное преследование предпринимателя, чьё имя не называется. Всем троим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах.

Смбатянам предъявили обвинение в рамках дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в столице Армении. Следствие считает, что в результате их действий государству нанесён ущерб в 2,5 млн долларов.


Армен Смбатян с 2002 по 2010 год занимал должность посла Армении в РФ. Дипломатическую карьеру продолжил в 2018-2021 годах в качестве посла в Израиле. С 2010 по 2014 год Смбатян-старший также был руководителем Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

Экс-послу ранее предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что в отношении дипломата применили залог в 20 млн драмов (38,2 тысячи долларов).

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#армения
#посол
#россия
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ТЦ «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за возгорания самоката на паркинге
29 июля 2023, 18:18

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали.

По информации 112, возгорание потушили. В результате происшествия пострадавших нет.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина. Пожар случился в квартире многоэтажного дома на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга. Отмечается, что погибшей было 39 лет. Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире. В комнате площадью 15 кв. м загорелась обстановка. Возгорание заняло 2 кв. м. В 01:35 пожар удалось ликвидировать.

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#пожар
#женщина
#возгорание
#происшествия
#дома
#тц
#москва
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В Таиланде случился мощный взрыв на складе с пиротехникой
29 июля 2023, 16:32

Фото: iStock/Leonid Ikan

9 человек погибли, ещё 130 получили ранения.
Взрыв произошёл в городе Сунгайколок, сообщает телеканал Thai PBS. Сдетонировала пиротехника на заводе.
 
В результате ЧП погибли 9 человек, более 130 ранены. Ударной волной повреждены рынок, торговый центр и 150 домов. Некоторые здания полностью разрушились.

Спасатели в данный момент разбирают завалы.

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#таиланд
#взрыв
#пиротехника
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Тело мужчины нашли на берегу моря в Кудепсте
29 июля 2023, 16:26

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тело погибшего из-за мощного шторма в Сочи мужчины нашли на берегу моря в Кудепсте. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, погибшим оказался отдыхающий из Тверской области. На данный момент его личность устанавливается.

Тело мужчины волной вынесло на камни, где его обнаружили туристы.

Напомним, ранее в Сочи во время шторма погибла девушка. Накануне около 6 часов вечера девушка пошла купаться на дикий пляж, несмотря на сильные волны и шторм. Девушка начала тонуть. Её бросились спасать местные жители. Они попытались откачать пострадавшую и вызвали скорую. Но приехавшим врачам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть. 

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#девушка
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В Китае из-за тайфуна эвакуировали более 120 тысяч человек
29 июля 2023, 16:08

Фото:istockphoto/vchal

Более 120 тысяч человек эвакуированы на юго-востоке Китая из-за тайфуна «Доксури».
Тайфун «Доксури» обрушился на материковый Китай и стал причиной эвакуации 124 тысяч человек в провинции Фуцзянь, которая находится на юго-востоке страны, пишет South China Morning Post.

Тайфун вызвал потоп и сход оползней. В Фуцзяни закрыли порты и паромные переправы, в городе Фучжоу приостановлено движение общественного транспорта.
 
«Доксури» признали самым сильным тайфуном, который настигал провинцию Фуцзянь с 1950 года. В пятницу 5 городов в провинции установлен рекорд по количеству выпавших за сутки осадков. Всего стихийное бедствие затронуло около 724 тысяч человек.

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#китай
#непогода
#чп
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В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой
29 июля 2023, 15:39

Фото: iStock/Giuda90

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, которая пропала утром 26 июля и была найдена вечером 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Отмечается, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Напомним, ранее в Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ранее пропала в поселке Компрессорный. Девочка находилась в общежитии, расположенном рядом с ее домом. Найденная несовершеннолетняя находилась в одной из комнат общежития. Местные жители заявили, что в общежитии проживают пьющие люди, а также лица, ранее отбывающие наказания в местах заключения. 

В поисках девочки было задействовано около 350 сотрудников полиции и волонтеров.

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#люди
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В Екатеринбурге самка павлина Монетка погибла из-за монет и мусора
29 июля 2023, 15:38

Фото:istockphoto/Ali Çobanoğlu

Самка павлина Монетка погибла в зоопарке Екатеринбурга.
Причиной смерти стало желудочное кровотечение, которое открылось из-за инородных предметов. Внутри самки павлина обнаружили монеты, крышки от банок, проволоку и другой мусор. Ей провели операцию, но она не спасла птицу. 

Ещё одной самке павлина потребовалось хирургическое вмешательство. Сейчас она  в тяжёлом состоянии.
 
«В отношении павлинов происходят ужасные вещи! Посетители не только бросают в клетку мусор, пугают и гоняют птиц, но и выдергивают у них перья, вместо того чтобы любоваться красотой наших питомцев», — заявили в зоопарке.
Сотрудники зоопарка напомнили, что животных категорически запрещено пугать, провоцировать и кормить.

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#зоопарк
#животные
#операция
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В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек
29 июля 2023, 15:32

Фото: iStock/Motortion

Столкновение легкового автомобиля с лосем в Ленинградской области привело к гибели водителя. Об этом сообщили региональный главк МВД РФ в телеграм-канале.
Отмечается, что трое пассажиров, из которых две девочки, были госпитализированы.

По информации ведомства, авария произошла на 108 километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Сотрудники полиции сообщают, что автомобиль Mazda под управлением 45-летнего мужчины наехал на лося, после чего съехал в лесополосу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее в Махачкале сотрудник полиции погиб, перевернувшись на автомобиле. Отмечается, что в субботу, 29 июля, на федеральной автодороге «Кавказ» 22-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

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В Пермском крае сотрудник УФСИН насмерть сбил девушку и избежал наказания

В Красногорске 29 человек госпитализировали с отравлением после еды в столовой
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#mercedes
#водитель
#человек
#мужчины
#автодороги
#сотрудники
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В Алтайском крае 67 человек отравились в лагере «Горный Орленок»
29 июля 2023, 15:18

Фото: iStock/Domepitipat

Прокуратура Алтая начала проверку из-за массового отравления детей в лагере «Горный Орленок».
В селе Камлак Шебалинского района Алтайского края в детском лагере «Горный Орленок» произошло массовое отравление, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.
 
67 человек отравились. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
 
Обстоятельства отравления детей выясняются. Решается вопрос о приостановлении деятельности детского лагеря.

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#отравление
#детские лагеря
#дети
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В Красногорске 29 человек госпитализировали с отравлением после еды в столовой
29 июля 2023, 15:08

Фото: iStock/metamorworks

Пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила о том, что в Красногорске госпитализировали почти тридцать сотрудников предприятия с отравлением.
Отмечается, что все обратившиеся за медпомощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой.

Напомним, ранее в Подмосковье на территории предприятия «Союзснаб» в Красногорске, предположительно, случилось массовое отравление. Большинство отравившихся госпитализированы. Роспотребнадзором проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Прокуратура Московской области в своем телеграм-канале сообщила, что поставщик продукции, которая вызвала массовое отравление в Красногорске, установлен.

Отмечается, что проводится проверка из-за массового обращения в медицинское учреждение пациентов с признаками отравления. В ходе проверки планируется оценить действия лиц, которые ответственны за организацию питания. По ее итогам могут быть приняты соответствующие меры.

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Подмосковье ищет медработников