Бывшего сотрудника ФСБ трансгендера Майерс оштрафовали по делу о гостайне

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Московский областной суд оштрафовал трансгендерную женщину Катерину Майерс, которая в прошлом была капитаном ФСБ Александром Чумаковым, по делу о защите гостайны, сообщил адвокат Константин Ерохин в интервью Lenta.ru.
7 декабря 2022 года Майерс пыталась покинуть Россию из-за отношения в стране к трансгендерным персонам. Однако, бывшего сотрудника ФСБ задержали в Домодедово, так как она является носителем государственной тайны и не имеет права покидать Россию. У нее также изъяли паспорт.
Суд оштрафовал Майерс на 300 тысяч рублей. Ей вернули загранпаспорт и отменили подписку о невыезде.
Ерохин отметил, что решением суда его подзащитная довольна, обжаловать приговор они не будут.
Отметим, что Майерс признала свою вину в самом начале судебных разбирательств.
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Суд оштрафовал Майерс на 300 тысяч рублей. Ей вернули загранпаспорт и отменили подписку о невыезде.
Отметим, что Майерс признала свою вину в самом начале судебных разбирательств.
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Евгения Парфентьева