Бывшего сотрудника Минприроды Краснодарского края приговорили к 12 годам заключения за госизмену

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Краснодарский краевой суд приговорил бывшего сотрудника Минприроды региона к 12 годам лишения свободы за государственную измену, сообщает «ТАСС».
«Судом установлено, что житель Краснодара, бывший сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию представители суда.
Ранее защита пыталась обжаловать приговор и переквалифицировать его на менее тяжкий состав, тем самым смягчив наказание. Однако, суд оставил приговор без изменений.
Постановление об избрании ареста Вячеславу Лутору было вынесено в субботу, 29 июля. Лутору вменяется госизмена и участие в организации, которая признана террористической.
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