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Бывшего сотрудника Минприроды Краснодарского края приговорили к 12 годам заключения за госизмену

На Кубани вступил в силу приговор бывшему сотруднику Минприроды, которого обвинили в госизмене
31 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/Zolnierek

Краснодарский краевой суд приговорил бывшего сотрудника Минприроды региона к 12 годам лишения свободы за государственную измену, сообщает «ТАСС».
«Судом установлено, что житель Краснодара, бывший сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию представители суда.

Ранее защита пыталась обжаловать приговор и переквалифицировать его на менее тяжкий состав, тем самым смягчив наказание. Однако, суд оставил приговор без изменений.


Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене и организации террористической деятельности.
Постановление об избрании ареста Вячеславу Лутору было вынесено в субботу, 29 июля. Лутору вменяется госизмена и участие в организации, которая признана террористической.

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#суд
#краснодарский край
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Четверо иностранцев ворвались в московскую квартиру и изнасиловали двух женщин
В Москве задержали четырех молодых людей по подозрению в изнасиловании двух женщин
31 июля 2023, 21:11

Фото: iStock/BrianAJackson

Четверо молодых людей из Средней Азии задержаны в Москве по подозрению в изнасиловании и разбое, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Напомним, 28 июля в столичную квартиру на Россошанском проезде ворвались четверо иностранцев, напали на двух мужчин, а затем изнасиловали двух женщин.

На задержанных возбудили уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище» и «Изнасилование, совершенно группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством».

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Следователи проводят все необходимые проверки, назначен ряд судебных экспертиз.

Иванова отметила, что как подозреваемые, так и пострадавшие находились в Москве незаконно.

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#москва
#изнасилование
#мигранты
#арест
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В Калуге арестовали женщину, кинувшую коктейль Молотова в военкомат
31 июля 2023, 21:07

Фото: iStock/Donte Tatum

Жительница Калуги кинула коктейль Молотова в военкомат и угрожала полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Во время задержания женщина угрожала «взорвать всё» и утверждала, что у неё в сумке граната. Её удалось задержать, а во время обыска было найдено несколько бутылок с зажигательной смесью, гранаты не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь здание военкомата. На неё заведено уголовное дело. Она отпущена под подпиской о невыезде.  

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#граната
#здание
#уголовное дело
#женщина
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Приговор Кара-Мурзе* остаётся без изменений
31 июля 2023, 20:49

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений приговор о тюремном заключении на 25 лет политика Владимира Кара-Мурзы*. Об этом сообщает «Интерфакс».
После вынесения приговора, защита политика подала апелляционную жалобу. Гособвинение призвало суд не менять условия приговора.

Ранее сообщалось, что Кара-Мурза* не признаёт свою вину и не согласен с условиями приговора. Напомним, ему грозят 25 лет заключения, штраф в размере 400 тысяч рублей и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет после выхода из колонии.

Также он заявил, что во время нахождения в СИЗО ему диагностировали полиневропатию, из-за которой он не может отбывать наказание.

*признан Минюстом РФ иноагентом

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#суд
#приговор
#защита
#наказание
#сизо
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Жертва скопинского маньяка заявила, что ошарашена ситуацией с похищением из Челябинска
Жертва скопинского маньяка прокомментировала ситуацию с девушкой, которую 14 лет держали в плену в Челябинске
31 июля 2023, 20:43

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова отреагировала на историю с девушкой, которую 14 лет держали в плену в Челябинске, в интервью «РИА Новости».
«Я ошарашена этой новостью. Просто какой-то нереальный срок - 14 лет. Но наконец-то для этой бедной женщины кошмар закончился. Хочу пожелать ей душевных сил и духа, пережить то, что с ней случилось, и вернуться к нормальной жизни», - прокомментировала ситуацию Мартынова.  

Она также посоветовала девушке поработать с психологом. По ее словам, так раны заживут гораздо быстрее.  

Мартынова также подчеркнула, что освобожденной сейчас необходимы близкие люди рядом, которые смогут поддержать. Это именно то, что в свое время спасло саму Мартынову. 

Напомним, в 2009 году мужчина пригласил к себе в гости под предлогом распития алкоголя девушку. После этого он насильно удерживал её в своём доме в посёлке Смолино в Челябинске до июля 2023 года. В это время у мужчины обострилось психическое заболевание, и он был доставлен в больницу. Пока хозяин отсутствовал, девушка смогла сбежать.

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#челябинск
#маньяк
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Рядом с ж/д станцией в Москве нашли более 370 боеприпасов
Более 370 боеприпасов от зенитного оружия обнаружили у железной дороги в Москве
31 июля 2023, 19:16

Фото: iStock/Epitavi

На улице Розанова в Москве нашли более 370 боеприпасов от зенитного оружия, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, боеприпасы имеют калибр в 20 миллиметров. Их обнаружили недалеко от железнодорожной станции.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Сегодня также на пляже на турецком курорте Шиле нашли 28 неразорвавшихся мин. Пляж Шиле, расположенный на Черноморском побережье, закрыли.

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#боеприпасы
#москва
#железнодорожная станция
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На челябинского маньяка возбудили уголовное дело за убийство
СК: Следователи установили причастность маньяка из Челябинска к убийству в 2011 году
31 июля 2023, 18:53

Фото: iStock/Akintevs

Следователи установили причастность подозреваемого в похищении девушки к убийству в 2011 году, сообщает Следственный комитете по региону.
Напомним, маньяк поссорился со своей первой сексуальной рабыней, после чего убийца начал избивать свою жертву, а затем бросил ее в сарае с ножом в голове. Он добил убитую гвоздодёром. Труп Оксаны он расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.

Следователи установили, что эти останки принадлежат именно пропавшей Оксане. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мать челябинского маньяка заявила, что она жила с ним добровольно. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах. Мать подозреваемого утверждает, что девушка была его «сожительницей» и жила с ним «добровольно».

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#челябинск
#уголовное дело
#следственный комитет
#маньяк
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В доме челябинского маньяка обнаружили останки его первой сексуальной рабыни
Останки, найденные в доме челябинского маньяка, принадлежат его первой жертве
31 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/nantonov

Останки, которая полиция нашла в доме у Владимира Чискидова, принадлежат его первой жертве, убитой в 2010 году, сообщает Telegram-канал Mash.
По рассказам спасшейся из логова сексуального маньяка Екатерины, когда она попала к Чиксидову в 2009 году, у него уже жила 30-летняя Оксана. Девушки никогда не пересекались, так как Оксану маньяк держал в сарае, а Екатерину – в доме.  

При этом, спасшая отлично помнит день, когда Чиксидов расправился с Оксаной. Между ними произошла ссора, после чего убийца начал избивать свою жертву, а затем бросил ее в сарае с ножом в голове. Он добил убитую гвоздодёром. Труп Оксаны Чиксидов расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.  

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#челябинск
#похищение
#маньяк
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Мать челябинского маньяка заявила, что его жертва жила с ним добровольно
Мать задержанного в Челябинске маньяка заявила, что его жертва 14 лет жила с ним добровольно
31 июля 2023, 18:30

Фото: iStock/Wirestock

В Челябинске мать маньяка, которого подозревают в похищении девушки на 14 лет, заявила, что она жила с ним добровольно, сообщает «РИА Новости» в Telegram-канале.
Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах. Мать подозреваемого утверждает, что девушка была его «сожительницей» и жила с ним «добровольно».

Напомним, в 2009 году мужчина пригласил к себе в гости под предлогом распития алкоголя девушку. После этого он насильно удерживал её в своём доме в посёлке Смолино в Челябинске до июля 2023 года. В это время у мужчины обострилось психическое заболевание, и он был доставлен в больницу. Пока хозяин отсутствовал, девушка смогла сбежать.

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#челябинск
#маньяк
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Подмосковные лесничие вызволили увязшие в грязи автомобили грибников
31 июля 2023, 18:24

Фото: Мособллес

Сотрудники Егорьевского филиала Мособллеса за неделю дважды вызволили водителей легковых автомобилей, которые не справились с управлением на размытых лесных дорогах. С помощью тросов лесничие вытащили увязший в грязи транспорт, сообщили в пресс-службе ведомства.
В неприятной ситуации оказались грибники. Непрекращающиеся дожди в Московской области не остановили их от походов в леса.
 
Как отметили в ведомстве, на лесных дорогах после затяжных дождей следует быть аккуратнее. В министерстве грибникам, отправляющимся в лес в ненастье, заранее изучить маршрут и удостовериться в проходимости дорог. 
 
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#мособллес
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