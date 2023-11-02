Бывшего ярославского депутата арестовали на два месяца за поджог ресторана

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Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца бывшего депутата Дмитрия Соколова, которого обвиняют в поджоге ресторана, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 30 октября он закинул коктейль Молотова в ресторан «Сквер 20/10». В результате 37-летняя женщина получила серьезные ожоги. После этого Соколов попытался сбежать из города. Его задержали на трассе «Холмогоры» по пути в Москву.
По словам адвоката Соколова, у бывшего депутата есть личный конфликт с владельцами заведения. Он полностью признает вину в порче чужого имущества, однако, обвинения в покушении на убийство отрицает. Он утверждает, что просто не заметил сидящих в ресторане людей.
Защита Соколова ходатайствовала о домашнем аресте для подсудимого, в частности потому, что у него есть двое малолетних детей. Однако, бывшего депутата все же отправили в СИЗО на два ближайших месяца.
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По словам адвоката Соколова, у бывшего депутата есть личный конфликт с владельцами заведения. Он полностью признает вину в порче чужого имущества, однако, обвинения в покушении на убийство отрицает. Он утверждает, что просто не заметил сидящих в ресторане людей.
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Евгения Парфентьева