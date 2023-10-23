Бывшему депутату ГД и оперной певице Максаковой может грозить до 15 лет тюрьмы

Фото: iStock/zoka74
Бывшему депутату Госдумы и оперной певице Марии Максаковой может грозить уголовный срок за «содействие терроризму», об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Общественный резонанс вызвало интервью, которое Максакова дала латвийским журналистам. В нем она попросила передать Украине ракеты Taurus и ATACMS, а также выразила своё восхищение главой ГУР Украины Кириллом Будановым. Она также заявила, что сильно ждёт победы Киева.
В результате, общественники заинтересовались рассказами бывшего депутата, посчитав, что её высказывания подходят под статьи «Содействие террористической деятельности» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Наказание по этим статьям может составлять до 15 лет лишения свободы.
Максакову также предложили внести в реестр экстремистов.
Читайте также:
Суд признал законным приговор основателю Group-IB Сачкову о госизмене
Избитый в Чечне адвокат Немов награжден орденом «За верность адвокатскому долгу»
В Москве актер из сериала «Универ» Ведменский подрался из-за критики СВО
В результате, общественники заинтересовались рассказами бывшего депутата, посчитав, что её высказывания подходят под статьи «Содействие террористической деятельности» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Наказание по этим статьям может составлять до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
Суд признал законным приговор основателю Group-IB Сачкову о госизмене
Избитый в Чечне адвокат Немов награжден орденом «За верность адвокатскому долгу»
В Москве актер из сериала «Универ» Ведменский подрался из-за критики СВО
Евгения Парфентьева