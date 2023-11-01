Бывшему футболисту сборной России грозит до 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

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Экс-защитника сборной РФ по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 495 граммами мефедрона.
По данным телеграм-канала Mash, на улице Калинина правоохранители остановили ночью 42-летнего мастера спорта. В кармане толстовки они нашли почти полкило наркотика.
В отношении футболиста возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По статье Алексею может грозить пожизненный срок. Кроме того, при задержании он оказал сопротивление, и дополнительно получил семь суток за неповиновение.
Ранее сообщалось, что В Ярославской области полиция изъяла 100 килограммов мефедрона. Нарколабораторию в сельской местности организовал житель Новосибирской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Правоохранители задержали мужчину и установили, что запрещенку он получил с помощью «закладки», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что В Ярославской области полиция изъяла 100 килограммов мефедрона. Нарколабораторию в сельской местности организовал житель Новосибирской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак