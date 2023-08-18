Бывшему канцлеру Австрии грозит тюрьма за дачу ложных показаний

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Бывшему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу грозит тюремное заключение за дачу ложных показаний, сообщила австрийская прокуратура по вопросам экономики и коррупции.
Курца обвиняют в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он был допрошен в качестве ответчика в следственной комиссии «Ибица».
Сам же Курц отметил, что обвинения против него являются ложными, этом могут подтвердить 30 свидетелей.
Судебные заседания стартуют в октябре 2023 года. Курцу грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на вопрос корреспондента о нынешнем курсе доллара и евро ответила, что ее это касается в меньшей степени, так как она не имеет никакого отношения к Евросоюзу и получает зарплату в России в рублях.
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Сам же Курц отметил, что обвинения против него являются ложными, этом могут подтвердить 30 свидетелей.
Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на вопрос корреспондента о нынешнем курсе доллара и евро ответила, что ее это касается в меньшей степени, так как она не имеет никакого отношения к Евросоюзу и получает зарплату в России в рублях.
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Евгения Парфентьева