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Бывшему канцлеру Австрии грозит тюрьма за дачу ложных показаний

Бывшему канцлеру Австрии Курцу грозит тюрьма за дачу ложных показаний
18 августа 2023, 14:49

Фото: iStock/seb_ra

Бывшему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу грозит тюремное заключение за дачу ложных показаний, сообщила австрийская прокуратура по вопросам экономики и коррупции.
Курца обвиняют в даче ложных показаний в июне 2020 года, когда он был допрошен в качестве ответчика в следственной комиссии «Ибица».

Сам же Курц отметил, что обвинения против него являются ложными, этом могут подтвердить 30 свидетелей.


Судебные заседания стартуют в октябре 2023 года. Курцу грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на вопрос корреспондента о нынешнем курсе доллара и евро ответила, что ее это касается в меньшей степени, так как она не имеет никакого отношения к Евросоюзу и получает зарплату в России в рублях.

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#суд
#австрия
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Четырехлетнюю петербурженку укусила змея
В Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку
18 августа 2023, 14:32

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

В Санкт-Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, юная петербурженка наступила на змею в Кировском районе Ленинградской области, в результате чего рептилия укусила ребенка.

Девочку экстренно госпитализировали в реанимацию, сейчас врачи оценивают ее состояние как тяжелое. 

Ранее в Санкт-Петербурге трехлетняя девочка отравилась стиральным порошком. Происшествие случилось во вторник вечером в Приморском районе Петербурга. Прибывшие по вызову медики диагностировали у ребенка острое отравление и экстренно госпитализировали ее.

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#санкт-петербург
#змея
#ребёнок
#реанимация
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Питерские врачи борются за жизни девочки, которая объелась стиральным порошком
В Петербурге трехлетняя девочка отравилась стиральным порошком
18 августа 2023, 14:22

Фото: iStock/sudok1

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка отравилась стиральным порошком, сообщает 78.RU.
Происшествие случилось во вторник вечером в Приморском районе Петербурга. Прибывшие по вызову медики диагностировали у ребенка острое отравление и экстренно госпитализировали ее.

По информации СМИ, девочка до сих пор находится в реанимации, врачи упорно борются за ее жизнь.

Каким образом трехлетняя девочка смогла достать стиральный порошок и наестся им – сейчас выясняют прокуратура и Следственный комитет. 

Ранее в Москве двухлетнего ребенка госпитализировали после того, как он выпил чистящее средство для унитазов. Мальчика доставили в отделение токсикологии в тяжелом состоянии. У него диагностировали ожог полости рта и пищевода.

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#санкт-петербург
#ребёнок
#отравление
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В Воронежской области мужчина уполз из больницы, не получив помощи хирургов
18 августа 2023, 14:15

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Россошанской районной больнице мужчина с рубленной раной ноги более 2 часов ждал приёма врача, но уполз, так и не дождавшись.
Новостью поделился паблика «Подслушано. Россошь» во «ВКонтакте».
 
«Человек пролежал 3 часа с открытой раной от топора, хирург мимо ходил, не оказал помощь. В итоге человек сам выполз с больницы», —сообщил один из подписчиков и разместил фото мужчины.
Инцидент случился ещё 10 августа. В пресс-службе депздрава Воронежской области подтвердили произошедшее. Там объяснили, что травматологи были на операции, поэтому не смогли вовремя оказать больному помощь.
 
Пострадавший мужчина через пару часов вновь обратился к медикам: его осмотрел дежурный травматолог и оказал необходимую помощь. Госпитализировать мужчину не пришлось.

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#воронеж
#больница
#чп
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В Москве заочно арестовали бизнесмена Черняка за содействие терроризму
18 августа 2023, 13:02

Фото: iStock/Rawf8

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности. Об этом говорится на сайте Хамовнического суда.
Отмечается, что Черняку вынесена мера в виде ареста на 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Его подозревают в спонсировании терроризма.

Напомним, 3 июля Черняка объявили в розыск в Москве. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о финансировании терроризма. 

​Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор по статье «Шпионаж». Известно, что некоему Спектору предъявили обвинения по уголовной статье «Шпионаж», мера пресечения по ней предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет. Однако, подробности дела суд не раскрыл по причине секретности.

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#суд
#дело
#азс
#уголовное дело
#розыск
#ск рф
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В Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами
18 августа 2023, 13:02

Фото: iStock/Daria Kulkova

Полицейские обнаружили труп мужчины в канализационном коллекторе.
РЕН ТВ пишет, что труп обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алёшках.
 
«17 августа в коллекторе нашли труп с изрезанным горлом. Кроме того, преступники прострелили жертве колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок», – рассказал источник.
Предполагаемые убийцы задержаны: ими оказались двое ранее судимых мужчин. Обстоятельства и причины расправы выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что российский военный с позывным «Птичка» рассказал, что военнослужащие ВС Украины перед отступлением из Новоселовского в ЛНР заминировали тела погибших сослуживцев.

«Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно, когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наемниками или самими же военнослужащими вооруженных сил Украины», — цитирует агентство слова бойца ВС РФ.
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#убийство
#труп
#полиция
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У самолёта, который летел в Москву из Кургана, отказал автопилот
18 августа 2023, 12:51

Фото: iStock/TISHA85

У борта, который летел в Москву из Кургана, авиакомпании NordStar отказал автопилот во время полета.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что непредвиденная ситуация случилась с с самолётом, который направлялся в Москву в пятницу, 18 августа.

Командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. В итоге борт благополучно приземлился в Домодедово. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее рейс Red Wings, летевший в Египет, вернулся в Жуковский из-за здоровья пассажира. Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эш-Шейх, вынужденно вернулся в Москву.

Один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полёта. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт, где уже ожидала машина скорой помощи с бригадой врачей.

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#самолет
#москва
#пассажир
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Стала известна причина эвакуации людей в Москва-Сити
Причиной эвакуации людей в Москва-Сити стало анонимное сообщение об угрозе
18 августа 2023, 12:45

Фото: iStock/blinow61

Причиной эвакуации людей в Москва-Сити послужило анонимное сообщение об угрозе. Об этом сообщает портал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что угрозу могли организовать телефонные террористы. Из башни на набережной B эвакуировали две тысячи человек.

Напомним, около IQ-квартала и ТЦ Афимолл Сити находятся несколько машин МЧС. Сотрудники ведомства просят людей срочно покинуть здание. К зданию также прибыли автомобили полиции. 

Накануне, неоднократно сообщалось о заложенных врывных устройствах в разных частях города. Информация о минировании не подтверждалась. За прошедшую недель эвакуация дважды проводилась в московском парке "Зарядье". На почту парка пришло письмо с информацией о том, что на его территории заложено взрывное устройство. Злоумышленник потребовал перевести 600 тысяч рублей его матери.

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#москва
#мчс
#автомобили
#эвакуация
#здание
#тц
#сотрудники
#информация
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В Москва-Сити эвакуируют людей
«Осторожно, Москва»: В Москва-Сити эвакуируют людей
18 августа 2023, 12:21

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Около IQ-квартала и ТЦ Афимолл Сити несколько машин МЧС. Сотрудники ведомства просят людей срочно покинуть здание. Об этом пишет портал «Осторожно, Москва».
Причины, по которым объявлена эвакуация не названы. К зданию прибыли автомобили МЧС и полиции.

Накануне, неоднократно сообщалось о заложенных врывных устройствах в разных частях города. Информация о минировании не подтверждалась. За прошедшую недель эвакуация дважды проводилась в московском парке "Зарядье". 

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#мчс
#автомобили
#эвакуация
#информация
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Во Владимирской области в пожаре погибли двое детей
18 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/Matt277

В Лакинске пожар унёс жизни 8-летнего мальчика и его 7-летней сестры.
Огонь охватил частный дом в Собинском районе. 17 августа в 22:30 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме, где жила семья с детьми.
 
Возгорание потушили. На месте ЧП спасатели обнаружили тела мальчика 2015 года рождения и девочки 2016 года рождения.
 
Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый. 44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.

В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.

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Подмосковье ищет медработников