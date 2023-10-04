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Бывшие американцы судятся с США

NBS: Бывшие американцы судятся с США за деньги, отданные за выход из гражданства
04 октября 2023, 21:43
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшие американцы, отказавшиеся от гражданства, судятся с США, чтобы вернуть деньги, заплаченные за эту процедуру, сообщает NBC.
«Для некоторых бывших граждан цена отказа от этого статуса долгое время была высокой. Теперь многие из них хотят возврата денег, подав коллективный иск в среду, чтобы попытаться вернуть деньги», - прокомментировали ситуацию в NBC.

Чтобы отказаться от американского гражданства, необходимо заплатить 2350 долларов, однако, в понедельник в Госдепе заявили, что вскоре эта сумма уменьшится до 450 долларов. Именно поэтому бывшие американцы, заплатившие за отказ от гражданства столь высокую цену, планируют подать коллективный иск.


Отмечается, что если гражданин США не проживает на территории Штатов, он все равно обязан платить налогу правительству.

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Голую екатеринбурженку на полном ходу выкинули из машины
04 октября 2023, 22:14

Фото: iStock/djedzura

Очевидцы рассказали об обнаженной женщине, которая выкатилась на дорогу Екатеринбурга, передает E1.RU.
Инцидент произошел 4 октября на улице Щербакова. 

«Сегодня такая ситуация произошла с моим знакомым, на видеорегистратор сняли: женщина голая на дорогу выкатилась, непонятно — из машины выкинули или нет», - рассказала изданию жительница Екатеринбурга. 

Очевидцы происшествия позвонили в полицию, на место приехал патруль. Женщину удалили с проезжей части и передали медицинским работникам. 

Отмечается, что женщина вела себя неадекватно, поэтому её госпитализировали в психиатрическое учреждение.

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#дорога
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Басманный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта Магомедова до 2 декабря
04 октября 2023, 21:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Басманный суд арестовал бывшего министра спорта Дагестана, мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова до 2 декабря, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, Магомедова подозревают в связях с криминалом и хищениях бюджетных средств во времена, когда он был министром спорта Дагестана: с 2012 по 2021 год.

В доме чиновника прошли обыски, в ходе которых были обнаружены бумаги, подтверждающие его участие во вменяемых преступлениях. Также у Магомедова нашли незаконное оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры. 

Магомедов будет находиться в СИЗО до 2 декабря.

Ранее в кабинете у мэра Юрия Кариха прошли обыски: правоохранители изъяли документы. Чиновник доставлен в Иркутск на допрос.

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Таможенники в Шереметьево изъяли у «Мисс Москва-2018» вещи за 20 тысяч евро
04 октября 2023, 20:24

Фото: iStock/Garsya

В столичном аэропорту Шереметьево таможенники изъяли у «Мисс Москва-2018» сумку Hermes и браслет Cartier на 20 тысяч евро, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 29-летняя Ксения Паленова вернулась в Москву из Стамбула еще в августе. На таможне у нее заметили браслет Cartier из белого золота, стоимостью в 15 тысяч евро и сумку Hermes, цена которой достигает пяти тысяч евро. Вещи у девушки изъяли, поскольку 20 тысяч евро - это больше допустимой сумму ввоза на территорию РФ.

Как сообщает SHOT, Паленова дала взятку таможенникам, чтобы уйти от ответственности. Она, якобы, также затирала серийные номера и бренды производителей в чеках, чтобы скрыть точную стоимость вещей.

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На шоссе в Москве водитель сбил пешехода, а затем проехался по нему
04 октября 2023, 19:50

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На Открытом шоссе в Москве автомобиль сбил пешехода, а затем проехался по нему, сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.
«На Открытом шоссе (в районе пересечения с Ивантеевской улицей) автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте», - прокомментировали ситуацию в Депратнсе.

При этом, на кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, что сбитый мужчина сперва подлетел от удара, затем упал под колеса. Машина не успела остановиться и проехала прямо по человеку.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. 

В Дептрансе напомнили, что переходить проезжую часть можно только в установленных для этого местах: светофор, пешеходный переход. При этом, необходимо убедиться, что все автомобили остановились.

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В Саратовской области голого годовалого мальчика нашли в квартире без еды и воды
04 октября 2023, 19:33

Фото: iStock/kieferpix

В Саратовской области годовалого ребенка спасли из захламленной квартиры, где он находился без еды и воды.
Представители Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в своем Telegram-канале заявили, что семья мальчика состояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении.

Соседи семьи не раз обращались в правоохранительные органы, беспокоясь о состоянии мальчика.

Когда в квартиру прибыли сотрудники органов опеки, полиции и медики, то обнаружили там голого, голодного мальчика «в запущенном состоянии». По квартире бегали тараканы, в холодильнике не было еды, а где ребенок спал - установить так и не удалось, детской кроватки в доме не оказалось. 

Годовалого мальчика изъяли из семьи.

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Подмосковные спасатели освободили запертого в заброшенном сарае котёнка
04 октября 2023, 18:50

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили котёнка, который не мог выбраться из заброшенного сарая на территории садоводческого товарищества в Солнечногорском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
К спасателям обратился собственник участка, расположенного по соседству с ветхим строением. Оказалось, что мужчина не первый день слышал жалобное мяуканье. Через некоторое время он обнаружил источник звука в бесхозном сарае на соседнем участке. Но дверь хозяйственной постройки оказалась запертой на замок, и стало ясно, что без помощи специалистов не обойтись.
 
Прибыв на место вызова, спасатели в присутствии председателя садового товарищества с помощью слесарного инструмента открыли дверь сарая и среди разбросанного хлама нашли маленького котёнка.
 
Спасатели осмотрели животное и, убедившись, что с ним всё в порядке, посадили в коробку и отдали местному жителю. Мужчина напоил котенка сливками и пообещал найти ему хороших хозяев.

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На пешехода в Москве из-за сильного ветра упал светофор
ЦОДД: пешеход пострадал при падении временного светофора из-за сильного ветра
04 октября 2023, 18:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Москве на пешехода упал светофор, который снесло сильным ветром. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Инцидент произошёл на Кировоградской улице на юге Москвы. Временный светофор обрушился из-за сильного ветра. В результате пострадал пешеход, с которым свяжутся сотрудники ЦОДД и предложат помощь. 

Также в пресс-службе Центра отметили, что будет проведена проверка в отношении подрядчика, отвечающего за содержание светофоров. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося. 

Ранее МЧС России предупреждало об усилении ветра до 20 м/с в столице с 13:00 до 20:00 4 октября.

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В Москве задержали школьника, угрожавшего ножом учителям и одноклассникам
SHOT: 12-летний подросток, угрожавший ножом в школе, задержан полицейскими
04 октября 2023, 18:19

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские задержали 12-летнего подростка, который угрожал ученикам и педагогам в школе №1208 на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в разгар учебного дня подросток достал из рюкзака нож и начал угрожать учителям и одноклассникам.

Затем подростка закрыли в кабинете на четвёртом этаже школы в московском районе Кузьминки. Полицейские проводили с ним переговоры, после чего школьник был задержан.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы поступка мальчика.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что 15-летний подросток, которого избили на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице. 

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Прямо сейчас школьник с ножом угрожает преподавателям и ученикам в школе Москвы
04 октября 2023, 17:43

Фото: iStock/Shutter2U

12-летний школьник с ножом угрожает преподавателям и ученикам в школе Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, действие происходит в школе №1208 в столичном районе Кузьминки. 

12-летний парень достал нож и стал угрожать преподавателям и ученикам. 

Школьника смогли забаррикадировать в одной из кабинетов и вызвать экстренные службы.

О пострадавших пока что ничего не сообщается. 

Ранее в школе Верхней Салды Свердловской области ученик шестого класса распылил перцовый баллончик в туалете школы, в результате чего пары распространились по второму и четвертому этажу через вентиляционную систему. Надышались испарениями и пострадали девять человек.

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