Бывшие американцы судятся с США

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Бывшие американцы, отказавшиеся от гражданства, судятся с США, чтобы вернуть деньги, заплаченные за эту процедуру, сообщает NBC.
«Для некоторых бывших граждан цена отказа от этого статуса долгое время была высокой. Теперь многие из них хотят возврата денег, подав коллективный иск в среду, чтобы попытаться вернуть деньги», - прокомментировали ситуацию в NBC.
Чтобы отказаться от американского гражданства, необходимо заплатить 2350 долларов, однако, в понедельник в Госдепе заявили, что вскоре эта сумма уменьшится до 450 долларов. Именно поэтому бывшие американцы, заплатившие за отказ от гражданства столь высокую цену, планируют подать коллективный иск.
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