Бывшие топ-менеджеры «Тракторных заводов» получили условные сроки

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Бывшие топ-менеджеры концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Ирина Восторгина и Михаил Школьник получили условные сроки по делу о растрате 90 млн. руб. на создание курганских БМП. Судья Анна Майорова 4 сентября огласила приговор в Мещанском суде Москвы 4 сентября, пишет BFM.RU.
«Признать Школьника и Восторгину виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 160 УК РФ и назначить Школьнику наказание на срок 4 года лишения свободы условно, а Восторгиной — в виде 3,5 лет лишения свободы условно», — говориться в решении суда.
Осужденным также назначили штрафы. Бывший заместитель генерального директора КТЗ Школьник выплатит 400 тыс. руб, а экс-руководитель казначейства концерна Восторгина — 350 тыс. руб.
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