Бывших менеджеров банка задержали по делу о растрате более 900 млн рублей

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Полицейские задержали в Москве бывших топ-менеджеров банка по подозрению в растрате 940 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что банкиры в период с 2013 по 2020 год выводили активы вкладчиков и клиентов, выдавая необеспеченные кредиты подконтрольным физическим лицам. В результате чего госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» понесла ущерб в размере более 940 млн рублей.
По словам Волк, были задержаны бывшие управляющие филиалами банка в Москве и в Санкт-Петербурге, акционер и первый зампред правления банка. В отношении них открыты уголовные дела о растрате.
Уточняется, что трое из арестованных заключены под стражу, ещё двое находятся под домашним арестом.
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По словам Волк, были задержаны бывшие управляющие филиалами банка в Москве и в Санкт-Петербурге, акционер и первый зампред правления банка. В отношении них открыты уголовные дела о растрате.
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Анастасия Чинкова