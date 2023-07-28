Бывший боец ЧВК «Вагнер» похитил и избил девятилетнюю девочку

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В Самарской области бывший заключенный, получивший амнистию после службы в ЧВК «Вагнер», похитил и избил соседского ребенка, сообщает Telegram-канал Baza.
В апреле 2023 года 39-летний бывший заключенный, осужденный за убийство и причинение тяжких телесных, завершил свой контракт с ЧВК «Вагнер» и поселился на даче у сестры в Самарской области. Рядом с сестрой мужчина бросил пить, нашел работу и встал на путь исправления.
В июле сестра уехала отдыхать в Крым, и бывший военный остался один. На участок заглянула девятилетняя соседка, которая дружит с ребенком уехавшей сестры. Мужчина угостил ее мороженым и пригласил в дом. Девочка, не чувствуя угрозы, согласилась.
Мужчина набросился на третьеклассницу, схватил ее за волосы и начал бить головой об пол. Затем он затащил ее в баню, облил холодной водой и продолжил избивать.
У девочки диагностировали множественные ушибы, ссадины, кровоизлияния и кровоподтёки, но, к счастью, она осталась жива.
Рецидивиста задержали, объяснить причину своего поступка он не смог. На него возбудили уголовное дело по статье «Похищение», теперь ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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В июле сестра уехала отдыхать в Крым, и бывший военный остался один. На участок заглянула девятилетняя соседка, которая дружит с ребенком уехавшей сестры. Мужчина угостил ее мороженым и пригласил в дом. Девочка, не чувствуя угрозы, согласилась.
У девочки диагностировали множественные ушибы, ссадины, кровоизлияния и кровоподтёки, но, к счастью, она осталась жива.
Рецидивиста задержали, объяснить причину своего поступка он не смог. На него возбудили уголовное дело по статье «Похищение», теперь ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева