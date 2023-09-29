Бывший игрок «Локомотива» Бека-Бека едва не покончил с собой

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Французский футболист Алексис Бека-Бека, ранее выступавший в московском «Локомотиве», пытался покончить с собой, прыгнув с виадука Маньян неподалеку от Ниццы. От рокового шага его отговорили спасатели и психологи, которых прислал клуб «Ницца», за который сейчас выступает 22-летний игрок.
Бека-Бека приехал на виадук ранним утром, подошел к его краю и провел там несколько часов, борясь с желанием прыгнуть. Как передает издание RMC Sport, возможно, он захотел свести счеты с жизнью из-за общего недомогания, которое не позволило ему в этом сезоне хотя бы раз выйти на поле. Также близко знавшие Алексиса люди рассказывали, что недавно он пережил любовное разочарование, расставшись с девушкой.
Когда в клубе узнали о происходящем, боссы команды отменили назначенную пресс-конференцию и направили к месту событий клубных психологов. Тем вместе с работниками экстренных служб удалось уговорить Бека-Бека отойти от края моста. Сейчас его доставили в больницу и продолжают оказывать психологическую помощь.
Французский полузащитник родился в Париже в семье выходцев из Конго. За московский «Локомотив» он выступал в сезоне 2021-2022. В общей сложности Бека-Бека провел за железнодорожников 28 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи. В августе прошлого года игрок перешел в «Ниццу», выступающую в высшей лиге французского чемпионата.
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Когда в клубе узнали о происходящем, боссы команды отменили назначенную пресс-конференцию и направили к месту событий клубных психологов. Тем вместе с работниками экстренных служб удалось уговорить Бека-Бека отойти от края моста. Сейчас его доставили в больницу и продолжают оказывать психологическую помощь.
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Александр Бойцов