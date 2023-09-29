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Бывший игрок «Локомотива» Бека-Бека едва не покончил с собой

29 сентября 2023, 16:01
Фото: istockphoto/BIN WANG

Фото: istockphoto/BIN WANG

Французский футболист Алексис Бека-Бека, ранее выступавший в московском «Локомотиве», пытался покончить с собой, прыгнув с виадука Маньян неподалеку от Ниццы. От рокового шага его отговорили спасатели и психологи, которых прислал клуб «Ницца», за который сейчас выступает 22-летний игрок.
Бека-Бека приехал на виадук ранним утром, подошел к его краю и провел там несколько часов, борясь с желанием прыгнуть. Как передает издание RMC Sport, возможно, он захотел свести счеты с жизнью из-за общего недомогания, которое не позволило ему в этом сезоне хотя бы раз выйти на поле. Также близко знавшие Алексиса люди рассказывали, что недавно он пережил любовное разочарование, расставшись с девушкой.

Когда в клубе узнали о происходящем, боссы команды отменили назначенную пресс-конференцию и направили к месту событий клубных психологов. Тем вместе с работниками экстренных служб удалось уговорить Бека-Бека отойти от края моста. Сейчас его доставили в больницу и продолжают оказывать психологическую помощь.


Французский полузащитник родился в Париже в семье выходцев из Конго. За московский «Локомотив» он выступал в сезоне 2021-2022. В общей сложности Бека-Бека провел за железнодорожников 28 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи. В августе прошлого года игрок перешел в «Ниццу», выступающую в высшей лиге французского чемпионата.

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#психолог
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Подмосковные огнеборцы спасли кота из горящей квартиры
29 сентября 2023, 16:52

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вынесли из горящей квартиры кота при тушении пожара в городском округе Волоколамск. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в переулке Берёзовым. Жители самостоятельно эвакуировались из здания.
 
Огнеборцы оперативно приехали на место вызова и за несколько минут ликвидировали пожар в одной из квартир. В комнате старший смены услышал жалобное мяуканье и обнаружил под диваном испуганного кота. Животное надышалось угарным газом, но не пострадало. 
 
Пожарные вынесли домашнего питомца на свежий воздух и передали хозяевам. Те очень обрадовались и поблагодарили работников противопожарно-спасательной службы за спасение любимца семьи. 

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#спасатели
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#кот
#пожар
#подмосковье
#московская область
#животные
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«Аж за ушами трещало»: Украинская чиновника пыталась съесть взятку при задержании
Замглавы врачебной комиссии в Турке пыталась съесть взятку при задержании
29 сентября 2023, 16:49

Фото: iStock/Pineapple Studio

Украинская чиновница из Львовской области пыталась съесть взятку при задержании, сообщили в Государственное бюро расследований (ГБР).
«Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка замглавы врачебно-консультационной комиссии. Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть 100 долларов. Однако правоохранители этому помешали, а деньги изъяли. Задержаны также другие участники преступной группы», - прокомментировали ситуацию в ГБР.

Отмечается, что задержанная, вместе со своими подельниками, выдавала группы инвалидности военнообязанным, таким образом помогая им избежать призыва. Услуги чиновницы стоили порядка трех тысяч долларов. Во время обысков в квартире женщины обнаружили более 30 тысяч долларов, а также иную иностранную валюту. 

Против украинки возбудили уголовное дело, теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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#украина
#военные
#задержание
#доллар
#мобилизация
#врачи
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В Петербурге вспыхнул автобус, перевозивший детей-инвалидов
Прокуратура Петербурга проведет проверку после возгорания автобуса с детьми
29 сентября 2023, 16:31

Фото: iStock/dusanpetkovic

В Санкт-Петербурге загорелся автобус, перевозивший детей-инвалидов, сообщили в Telegram-канале прокуратуры по региону.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал, детей вовремя вывели из автобуса. 

По информации «РИА Новости», возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В момент пожара в транспортном средстве находились четверо детей и двое взрослых. 

Прокуратура Адмиралтейского района инициировала проверку по факту произошедшего. Сейчас необходимо дать оценку соблюдение всех правил, которые должны быть соблюдены при транспортных перевозках несовершеннолетних.

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#прокуратура
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#санкт-петербург
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#пожар
#автобус
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Голую мертвую женщину нашли у церкви в Ленинградской области
29 сентября 2023, 16:29

Фото: istockphoto/Dzurag

Неподалеку от храма равноапостольной княгини Ольги в Новом Девяткино Ленинградской области была обнаружена обнаженная мертвая женщина. На вид усопшей около 45 лет.
Сообщение о страшной находке поступило в отдел полиции утром 29 сентября. Позже очевидец  рассказал, что видел мужчину, который вез в тележке мертвое тело. На трупе обнаружены порезы и ссадины, которые могли появиться при транспортировке, передает сетевое издание 47news. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Полиция с кинологами и собаками отправились на поиски тележки и вскоре нашли ее около строительной бытовки в нескольких десятках метров от места обнаружения тела. В ней были обнаружены женские волосы. В вагончике правоохранители застали двоих нетрезвых мужчин, один из которых оказался гражданином Таджикистана. Обоих доставили в отдел полиции. Предварительный осмотр бытовки не выявил следов борьбы и женских вещей. Следователи устанавливают личность покойной и обстоятельства происшедшего.

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#следователи
#поиски
#волосы
#тела
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Омича уничтожили телевизором, после того как он заступился за соседок
Житель Омска заступился за соседок, а его избили молотком и добили телевизором
29 сентября 2023, 15:59

Фото: iStock/FOTOKITA

Жителя Омска, который заступился за двух соседок, избили молотком, а затем добили телевизором, сообщил источник «РИА Новости».
По информации СМИ, 52-летний мужчина сделал замечание 34-летнему соседу, который конфликтовал с двумя женщинами. 

«Подозреваемый кричал на двух женщин, соседская ссора в малосемейке. Потерпевший сделал замечание», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Однако, агрессор молчать не стал. Сперва он нанес мужчине удар по голове молотком, а следом свалил ему на голову телевизор, который и добил омича. Мужчина погиб от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее он уже привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Блогеру-сыроеду из Сочи грозит 15 лет тюрьмы за смерть младенца от истощения

Москвичка обвинила своего сожителя в изнасиловании двухлетнего сына

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#травмы
#мужчина
#удар
#убийство
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Блогеру-сыроеду из Сочи грозит 15 лет тюрьмы за смерть младенца от истощения
29 сентября 2023, 15:43

Фото: iStock/BrianAJackson

В Сочи будут судить блогера-сыроеда, младенец которого умер от истощения, об этом сообщили представители прокуратуры по региону в своем Telegram-канале.
По информации следствия, в феврале 2023 года у сожительницы обвиняемого родился сын весом в 2300 грамм. Отмечается, что ребенок был рожден в ненадлежащих условиях (не в больнице), а также не был зарегистрирован в ЗАГСе после появления на свет.

С 11 февраля по 8 марта отец ребенка, который практикует сыроедение, голодание и обливание холодной водой, проделывал все это с ребенком. Он также препятствовал матери, которая пыталась помешать этим «пыткам». В результате, вес ребенка снизился до 1600 грамм, у него развились первичная кахексия, как следствие отсутствия питания, а также острая двухсторонняя бронхопневмония. В судорогах, ребенка доставили медикам, однако, спасти мальчика не смогли.

Дело отца-сыроеда передали в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#смерть
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Москвичка обвинила своего сожителя в изнасиловании двухлетнего сына
29 сентября 2023, 15:06

Фото: iStock/eranicle

Москвичка обвинила своего сожителя в изнасиловании двухлетнего сына, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, сегодня утром 21-летняя жительница Пресненского района вызвала скорую своему двухлетнему сыну. Она заявила, что мальчика изнасиловал ее сожитель. 

Прибывшие на место происшествия врачи обнаружили молодую женщину в невменяемом состоянии, её маленький сын плакал. Обоих забрали в больницу. При этом, сожителя, о котором говорила москвичка, в квартире не оказалось. 

В больнице выяснилось, что женщина страдает депрессивным расстройством, врачи вкололи ей успокоительное. Её сына сейчас осматривают. 

Сотрудники медучреждения сообщили о произошедшем в полицию, сожителя женщины разыскивают.

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В Таиланде погиб турист из России
29 сентября 2023, 14:31

Фото: iStock/inewsistock

В Таиланде на Пхукете на пляже Банг Тао российского туриста унесло сильным течением в море, он погиб. Об этом сообщает The Phuket News.
Согласно сообщению, 28 сентября, трех туристов отнесло в море на 200 метров сильным течением. Двух из них удалось спасти, однако отдыхающего из России уже был без сознания, когда его удалось достать из воды. Его пытались безуспешно реанимировать на берегу. Его экстренно отправили в госпиталь в городе Таланг, однако там только констатировали его смерть.

Сейчас панируется передать его тело родственникам на родину.

Спасатели призвали туристов не купаться в море, если на берегу развешены красные флаги. Они обозначают, что в море заходить опасно.

Ранее стало известно, что на Бали полицейские задержала россиянина, который ходил по улицам голым. Мужчина признался, что страдает лунатизмом и принимает лекарства.

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Школьник из Нижегородской области сбежал из дома с 29-летней любовницей
29 сентября 2023, 13:46

Фото: iStock/FotoDuets

16-летний школьник из Нижегородской области сбежал из дома с любовницей, сообщает Telegram-канал SHOT.
Семья школьника живёт в городе Семёнов. Где и при каких обстоятельствах он познакомился с возлюбленной - неизвестно, однако, 18 сентября они вместе сели в её BMW Х6 и уехали подальше от небольшого городка. 

Родители парня тут же забили тревогу и обратились в полицию. Ориентировки на машину разосланы сотрудникам ГИБДД по всей Нижегородской области, однако, судя по фотографиям, которые влюбленная пара постит в сеть - возвращаться назад они не собираются.

Отмечается, что телефон беглец отключил, на связь ни с родителями, ни с друзьями он не выходит.

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