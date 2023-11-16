Бывший клавишник группы Би-2 скончался в Москве при загадочных обстоятельствах

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Бездыханное тело бывшего клавишника группы Би-2 Николая Плявина обнаружили в его квартире в Москве, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Плявина 15 ноября обнаружил его сын, который в последний раз связывался с отцом пять дней назад. При этом, по предварительной версии, музыкант погиб день назад.
В настоящий момент тело клавишника отправили на экспертизу для установления точной причины смерти.
Плявин ушёл из Би-2 в 2014 году, до этого клавишник также был частью такой известной группы как «Дюна». Музыкант ушёл из жизни в возрасте 64 лет.
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«Последний месяц Николай чувствовал себя плохо, ему три раза вызывали скорую. Жаловался на головокружения, иногда не мог сам открыть дверь или налить себе воды», - рассказал источник СМИ.
Плявин ушёл из Би-2 в 2014 году, до этого клавишник также был частью такой известной группы как «Дюна». Музыкант ушёл из жизни в возрасте 64 лет.
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Евгения Парфентьева