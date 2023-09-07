Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву, Огиенко арестован за взятку

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Бывший командующий 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, которая занимается защитой Москвы от ударов с воздуха, генерал-майор Константин Огиенко арестован за крупную взятку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста офицеру.
Изначально следы привели к генералу Беляцкому, который сдал своего подельника. Однако Огиенко вину свою не признает и отказался давать показания. Несмотря на это, следствие доказало его причастность к преступлению. Если суд признает его виновным, генерал-майору грозит до 15 лет лишения свободы.
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