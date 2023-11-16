Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов найден мёртвым

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Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов найден мёртвым в своём доме в Ставропольском крае, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, рядом с телом 68-летнего Свиридова также обнаружили тело его 72-летней супруги Татьяны.
Погибших обнаружили днём 15 ноября в их доме в посёлке Аджиевском. Предварительно, смерть супругов наступила около недели назад.
На месте происшествия уже побывали сотрудники газовой службы, которые произвели все необходимые замеры и заявили, что следов утечки не обнаружено. Что стало причиной смерти пожилых супругов - ещё предстоит выяснить.
Напомним, 15 ноября также было обнаружено тело бывшего клавишника группы Би-2 Николая Плявина. Его труп нашёл сын в съемной столичной квартире музыканта. О причинах смерти Плявина также пока ничего неизвестно.
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Погибших обнаружили днём 15 ноября в их доме в посёлке Аджиевском. Предварительно, смерть супругов наступила около недели назад.
Напомним, 15 ноября также было обнаружено тело бывшего клавишника группы Би-2 Николая Плявина. Его труп нашёл сын в съемной столичной квартире музыканта. О причинах смерти Плявина также пока ничего неизвестно.
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Евгения Парфентьева