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Бывший московский следователь Губин арестован за взятку в 7 миллиардов рублей

03 октября 2023, 22:35
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК РФ Дмитрия Губина за взятку в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал Baza.
Губина арестовали за взятку размером в 2718 биткоинов (по курсу это 7,3 миллиарда рублей).

По версии следствия Губин, зная, что на счетах хакеров находится более 5000 биткоинов, оформил протоколы осмотра криптокошельков, в которых указал, что денег там нет.


Помимо повышении взятки в особо крупном размере, Губина также подозревают в превышении должностных полномочий. В настоящий момент бывший следователь находится в международном розыске. Предположительно, он скрывается за границей.

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Мошенники похитили в Подмосковье 24 тонны чая более чем на 5 млн рублей
03 октября 2023, 21:09

Фото: Istockphoto / blinow61

Полицейские задержали участника мошеннической схемы по хищению индийского чая при перевозке из Новороссийска в подмосковный Подольск. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Во время транспортировки груза перевозчику позвонил неизвестный, который представился его нанимателем, и сказал, что чай нужно доставить в Дзержинский. Там товар перегрузили в другой автомобиль и увезли в Екатеринбург. Полицейским удалось задержать в Одинцовском городском округе мужчину, присутствовавшего во время погрузки товара», – уточнила Петрова ТАСС.
Задержанный рассказал, что знакомый предложил ему подзаработать и за 200 тыс рублей проконтролировать погрузку товара из одной машины в другую, а после расплатиться с водителями и грузчиками. Всего злоумышленники похитили 24 тонны товара более чем на 5 млн рублей, отметила Петрова. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция устанавливает всех участников преступной схемы и ищут похищенный товар. 

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спасатели откопали невредимым засыпанного землёй рабочего
03 октября 2023, 20:45

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса откопали молодого человека, которого засыпало грунтом во время земляных работ в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили рабочие, которые рассказали, что во время прокладки ливневой канализации произошёл обвал грунта. Их находившегося в траншее коллегу с головой засыпало землёй. Очевидцы сразу пришли на помощь юноше, освободив его голову и плечи.
 
Прибыв на место ЧП, спасатели быстро и аккуратно откопали 19-летнего парня, который жаловался на боль в ногах. Предполагая, что у рабочего могут быть травмы, спасатели обездвижили его конечности и, зафиксировав пострадавшего на щите, эвакуировали на поверхность. Позже его передали врачам скорой помощи. 
 
Медики не обнаружили у рабочего серьёзных травм, и от госпитализации он отказался.

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#московская область
#подмосковье
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СГБ Азербайджана задержала бывших глав НКР Гукасяна и Саакяна
03 октября 2023, 19:45

Фото: iStock/7713Photography

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержали бывших глав Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, об этом сообщает APA.
СГБ также задержала бывшего председателя парламента НКР Давида Ишханяна. В настоящий момент все трое находятся в Баку, против них возбуждены уголовные дела. 

Напомним, ранее 27 сентября азербайджанская погранслужба сообщила о задержании Рубена Варданяна. Бывшему госминистру предъявили обвинение в финансировании терроризма в Азербайджане. Суд арестовал его на четыре месяца. Рубену Варданяну грозит до 14 лет лишения свободы.

При этом, сегодня в городе Степанакерт Нагорного Карабаха неизвестные обстреляли российско-азербайджанский патруль. Нападавших пока что так и не поймали.

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#уголовное дело
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В Липецке арестовали мужчину, который убил четырехлетнюю падчерицу
В Липецке арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве 4-летней падчерицы
03 октября 2023, 19:34

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Суд Липецка арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве четырехлетней падчерицы, об этом сообщили в объединённой пресс-службе региональной судебной системы.
Вчера стало известно, что в Липецкой области приехавший в отпуск боец ЧВК «Вагнер» избил свою жену и четырехлетнюю падчерицу. Сперва мужчина поссорился со своей супругой и избил ее, а затем ему под руку попалась ее четырехлетняя дочь от первого брака. Он набросился на ребенка с кулаками и, по предварительным данным, нанёс ей несколько ударов по голове. Девочка погибла.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 30 ноября 2023 года», - прокомментировали ситуацию представители судебной системы.

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#суд
#отпуск
#мужчина
#девочка
#вагнер
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Подмосковные спасатели не дали малышу выпасть из окна
03 октября 2023, 19:24

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса спасли четырёхлетнего ребенка, едва не выпавшего из окна многоквартирного дома в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили прохожие, которые увидели мальчика, стоявшего на подоконнике у открытого окна. Ребёнок громко плакал. Квартира была расположена на третьем этаже.
 
Прибыв на место вызова, спасатели поднялись к малышу по трёхколенной лестнице и спустили его на землю. Как выяснилось, в квартире малыш находился один. Ребёнка успокоили, а затем передали его сотрудникам полиции и вернувшейся домой матери.
 
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#подмосковье
#московская область
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В Каменске-Уральском поймали серийного душителя, убившего 5 женщин 20 лет назад
03 октября 2023, 19:23

Фото: iStock/YakobchukOlena

В городе Каменск-Уральский Свердловской области внесли приговор серийному маньяку, который изнасиловал и задушил пятерых женщин в 2000 году, об этом сообщает E1.RU.
44-летний Михаил Незнамов оставался на свободе 20 лет. Тогда криминалисты не имели возможно работать с биоматериалом, сейчас же ДНК Незнамова было обнаружено на одежде одной из жертв. В начале 2023 года он был задержан.

Самой младшей жертве маньяка стала 17-летняя девушка, самой старшей - 29-летняя. Со всеми ними он расправлялся, заводя женщин в безлюдные места. Он душил их с помощью предметов одежды, а также собачьего поводка, который Незнамов носил с собой. Сперва все девушки были изнасилованы. 

Незнамов признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Суд вынес маньяку приговор в виде наказания в 17 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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#убийство
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Голого мужчину достали спасатели из дымохода в Калининградской области
03 октября 2023, 19:08

Фото: istockphoto/DmyTo

В городе Светлогорске Калининградской области спасателям МЧС пришлось оказывать помощь мужчине в достаточно необычной ситуации. Будучи абсолютно голым, он застрял в дымоходе гаража.
По сообщению пресс-службы регионального МЧС, спасателям позвонили соседи мужчины и рассказали, что он попал в затруднительную ситуацию. Сами они узнали о случившейся неприятности, когда услышали истошные крики пострадавшего: благо, акустика в дымоходе хорошая.

Подъехавшие сотрудники увидели мужчину, застрявшего в дымоходе своего гаража. К их удивлению, на нем не было никакой одежды. Чтобы извлечь незадачливого трубочиста, потребовались усилия пяти сотрудников МЧС. Также была использована одна единица техники (кран?). Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Зачем он полез в дымоход в обнаженном виде, не сообщается.

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#мчс
#соседи
#мужчины
#сотрудники
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В Москве обстреляли водителя Mercedes и украли у него 30 миллионов рублей
03 октября 2023, 19:04

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестные в Москве расстреляли мужчину в Mercedes и украли почти 30 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, инцидент произошел вечером 3 октября на Донецкой улице.

Водитель Mercedes стоял в пробке, когда на его машину налетели вооруженные люди, произвели несколько выстрелов и выкрали из салона авто почти 30 миллионов рублей.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице, а напавших на него людей разыскивает полиция. 

Ранее в Подмосковье мужчина, пытаясь уйти от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента погиб сотрудник Госавтоинспекции, а нападавший был ранен и задержан.

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#кража
#больница
#полиция
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Израненная новосибирская школьница помогла спасателям найти себя
03 октября 2023, 18:23

Фото: istockphoto/Thank you for your assistant

Школьница из Новосибирска пошла с подругой в лес за грибами, где та неожиданно напала на нее и сильно изрезала канцелярским ножом. Истекающая кровью девочка сумела набрать «112» и объяснить спасателям, как ее найти.
Один из сотрудников экстренных служб, участвовавший в поисках, выразил удивление, как получившая серьезные ранения школьница сумела позвонить спасателям и все время оставаться на связи, помогая им в поисках. Ребенок истекал кровью и счет шел буквально на минуты, передает «КП - Новосибирск». Если бы ее нашли хоть немного позже, ее бы уже не смогли спасти, считает спасатель.

Сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры постепенно приближались к девочке, руководствуясь ее указаниями. Двигаться она не могла, но все время оставалась в сознании. Изрезанная 13-летняя школьница рассказывала, что видит вокруг, где садится солнце, откуда слышен шум машин на шоссе. Через 40 минут после поступления звонка девочку нашел участковый инспектор. Он вынес ее на руках из леса, пытался остановить кровотечение, ждал скорую помощь.

«Слава Богу, что не родители ее первыми увидели!», — сказал потрясенный полицейский. По его словам, девочка буквально плавала в луже крови. Вся одежда также пропиталась кровью. У нее были изрезаны руки, шея, голова, горло, лицо. Позже врачи делали операцию пять часов. Сейчас жизнь ребенка вне опасности.

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