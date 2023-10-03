Бывший московский следователь Губин арестован за взятку в 7 миллиардов рублей

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК РФ Дмитрия Губина за взятку в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал Baza.
Губина арестовали за взятку размером в 2718 биткоинов (по курсу это 7,3 миллиарда рублей).
По версии следствия Губин, зная, что на счетах хакеров находится более 5000 биткоинов, оформил протоколы осмотра криптокошельков, в которых указал, что денег там нет.
Помимо повышении взятки в особо крупном размере, Губина также подозревают в превышении должностных полномочий. В настоящий момент бывший следователь находится в международном розыске. Предположительно, он скрывается за границей.
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По версии следствия Губин, зная, что на счетах хакеров находится более 5000 биткоинов, оформил протоколы осмотра криптокошельков, в которых указал, что денег там нет.
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Евгения Парфентьева