Бывший тренер и президент «Балтики» Корней Шперлинг умер в возрасте 76 лет

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В возрасте 76 лет умер бывший президент и тренер калининградского футбольного клуба «Балтики» Корней Шперлинг. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу калининградского клуба.
«Бывший президент футбольного клуба "Балтика", бывший тренер команды Корней Шперлинг умер сегодня ночью в 76 лет», — заявили в пресс-службе.Известно, что в последнее время Шперлинг боролся с тяжелой болезнью. Сестра Шперлинга сообщила, что похороны пройдут 18 ноября.
Ранее сообщалось, что бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов найден мёртвым в своём доме в Ставропольском крае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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