Бывший вице-мэр Рыбинска Дубино задержан в Новгородской области

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В Новгородской области полиция задержала бывшего вице-мэра Рыбинска Ивана Дубино, сообщает Telegram-канал 112.
По информации следствия, Дубино брал взятки у подрядчика, который занимался реконструкцией тепловых сетей города. За это строителям давалась гарантия стопроцентной приёмки работ.
В настоящий момент Дубино доставили в Ярославль. С ним работают следователи, сам он активно сотрудничает с ними и даёт признательные показания.
Помимо бывшего вице-мэра, правоохранители задержали и его подельника - бывший генеральный директор «Рыбинской генерации» Виктор Тамаров. Он находится в СИЗО последние 1,5 месяца.
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В настоящий момент Дубино доставили в Ярославль. С ним работают следователи, сам он активно сотрудничает с ними и даёт признательные показания.
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Евгения Парфентьева