Бывшую судью осудили за многомиллионные хищения со счетов семьи Цапок

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Бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову осудили за хищение 92 миллионов рублей со счетов семьи Цапок, сообщает «Коммерсантъ».
В 2014 году Мартынова с подельниками представила в суд поддельные документы и похитила с арестованных счетов Надежды Цапок 92 миллиона рублей.
Судью арестовали в 2017 году по делу о незаконном разделе сельскохозяйственных активов, принадлежавших семье лидера банды Сергея Цапка (Российский криминальный авторитет и лидер ОПГ, осуждённый к пожизненному заключению за организацию массового убийства и двух других расследованных убийств в станице Кущевская. Он скончался в колонии, отсидев 4 года своего срока).
В 2018 году Мартынова получила 7 лет лишения свободы за хищение средств владельца концерна «Покровский» Андрея Коровайко.
С учетом первого приговора, Мартынова получила наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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Судью арестовали в 2017 году по делу о незаконном разделе сельскохозяйственных активов, принадлежавших семье лидера банды Сергея Цапка (Российский криминальный авторитет и лидер ОПГ, осуждённый к пожизненному заключению за организацию массового убийства и двух других расследованных убийств в станице Кущевская. Он скончался в колонии, отсидев 4 года своего срока).
С учетом первого приговора, Мартынова получила наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева