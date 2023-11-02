Бизнесмен из Подмосковья получил 13 лет колонии за госизмену

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Московский городской суд вынес приговор предпринимателю из Подмосковья, обвиняемого в государственной измене и покушение на контрабанду оружия, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу суда.
36-летний Ахатжон Зохидов был задержан в сентябре прошлого года. Иных подробностей по делу бизнесмена в распоряжении СМИ нет, поскольку его рассмотрение проходило в закрытом режиме.
2 ноября суд признал Зохидова виновным в государственной измене и покушении на контрабанду оружия. Предприниматель будет отбывать 13 лет своего наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Мосгорсуд назначил наказание учёному Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолию Губанову. Суд признал его виновным в государственной измене.
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2 ноября суд признал Зохидова виновным в государственной измене и покушении на контрабанду оружия. Предприниматель будет отбывать 13 лет своего наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Евгения Парфентьева