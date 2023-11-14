Бизнесмена Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии за мошенничество

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Дважды судимого бизнесмена и бывшего вице-президента компании «Интеко» Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил назначить Батурину наказание в виде 6 лет с отбыванием в колонии общего режима», — объявила решение судья.Батурин признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в подделке доказательств по гражданскому делу.
Виктор Батурин был ранее судим за мошенничество. В 2013 году его приговорили к 7 годам тюремного заключения, но он вышел спустя 3 года.
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