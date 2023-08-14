Блиновская не доплатила сантехнику за прочистку унитаза

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Сантехник потребовал от самой популярной в России ведущей мотивационных тренингов Елены Блиновской 200 тысяч рублей за то, что ее супруг не доплатил ему за прочистку туалетов, сообщает Telegram-канал Mash.
Сантехник подал иск в один из судов Москвы, однако, неверно составил заявление. В иске, составленном на имя Блиновской, претензии выставлялись ее супругу. Документ, разумеется не приняли, но Шаран собирается добиться справедливости и составить новый иск.
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Евгения Парфентьева