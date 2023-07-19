Блогер Елена Блиновская остаётся под домашним арестом

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Московский городской суд сохранил домашний арест блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Блиновской до 26 июля. Сама обвиняемая приняла свою вину и выплатила часть непогашенных налоговых взносов. В настоящее время она планирует выплатить оставшуюся сумму долга. Кроме того, сообщалось, что мужу Блиновской запрещено выполнение определённых действий, в частности использование сотовой связи и интернета.
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Анастасия Чинкова