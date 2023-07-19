Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Блогер Елена Блиновская остаётся под домашним арестом

Блогер Елена Блиновская остаётся под домашним арестом

19 июля 2023, 12:23

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Московский городской суд сохранил домашний арест блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Блогер Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на крупную сумму, не пришла на заседание Мосгорсуда. Её адвокат передал заявление о рассмотрении жалобы без участия подсудимой. В жалобе содержалась просьба о замене домашнего ареста запретом на выполнение определённых действий. Прокурор не приняла прошение, оставив прежнюю формулировку постановления.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Блиновской до 26 июля. Сама обвиняемая приняла свою вину и выплатила часть непогашенных налоговых взносов. В настоящее время она планирует выплатить оставшуюся сумму долга. Кроме того, сообщалось, что мужу Блиновской ​запрещено выполнение определённых действий, в частности использование сотовой связи и интернета.

Читайте также:

Следствие попросило суд продлить на месяц срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской

Суд арестовал у Блиновской более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты

Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов
#суд
#арест
#налоги
Читайте нас в
В Москве маленький ребенок получил травму при драке бабушки и няни
19 июля 2023, 11:58

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве полуторагодовалый малыш госпитализирован с черепно-мозговой травмой, которую он получил в результате драки его бабушки и няни. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, родители полуторагодовалого мальчика попросили присмотреть за малышом свою 21-летнюю подругу и 43-летнюю бабушку.
На почве воспитания ребенка между женщинами возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой они каким-то образом задели ребенка. Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

При этом дерущихся няню и бабушку смогли успокоить только прибывшие на место сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.

Читайте также:

В Ростовской области родители избивали и морили голодом приёмных детей

В США 3-летний мальчик случайно застрелил годовалую сестру

В Краснодарском крае 12 детей госпитализировали после купания в Черном море
#ребенок
#драка
#травма
Читайте нас в
В Казани задержан террорист, пытавшийся поджечь полигон с военной техникой
19 июля 2023, 11:24

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Задержан сторонник запрещённой в России террористический организации «Легион «Свобода России»*, который планировал поджечь военную технику на полигоне. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
0-летний мужчина арестован в Казани после обнаружения 17 бутылок с керосином около полигона Казанского высшего танкового командного училища, которые он спрятал там для совершения поджога.

Кроме того, в его доме найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них и другое.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»).

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ

Читайте также:

Уголовное дело заведено на мужчину, который пытался поджечь Мавзолей Ленина

Мужчина взорвал отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге

В Подмосковье обнаружены два упавших БПЛА с камерами
#террор
#арест
#поджог
Читайте нас в
Жительница Омска с помощью таксиста задержала педофила
19 июля 2023, 11:06

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Омске женщина смогла задержать педофила, который приставал к её дочери с помощью водителя такси. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, 12-летняя девочка гуляла по Съездовской улице. В один момент к ней подбежал мужчина, который снял штаны и продемонстрировал ребенку свои гениталии. Девочка сразу побежала домой и рассказала маме о происшествии. Разъярённая женщина выбежала на улицу, увидела извращенца и попыталась его поймать. Наткнувшись на экипаж ГИБДД, она попросила сотрудников о помощи, которые ей отказали ввиду занятости.

«Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию», — говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан. Он арестован на два месяца.

Читайте также:

В подмосковном Егорьевске задержан серийный педофил

Baza: директора музея «Дорога Жизни» обвинили в педофилии

В Забайкалье отчим изнасиловал и попытался закопать шестнадцатилетнюю падчерицу
#Омск
#педофил
Читайте нас в
Уголовное дело заведено на мужчину, который пытался поджечь Мавзолей Ленина
19 июля 2023, 10:51

Фото: iStock/simpson33

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который накануне пытался поджечь Мавзолей Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, 18 июля в Москве житель Читы попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова.

Согласно сообщению, уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Сейчас 37-летний Константин Старчуков задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Мужчину уже ранее задерживали на Красной площади с коктейлями Молотова. Первую диверсию мужчины 18 мая предупредили полицейские. Тогда у него изъяли две бутылки с бензином и доставили в отдел полиции, но там ему стало плохо. Медики диагностировали у него психическое расстройство, которое вызвали яды или химикаты.

Читайте также:

Москвич пытался похитить тело Ленина из Мавзолея

В Москве мужчина пытался проникнуть в Мавзолей и попросить Ленина отпустить грехи

В Москве задержали бомжа за магический обряд у Вечного огня

#Мавзолей Ленина
#уголовное дело
Читайте нас в
В Подмосковье обнаружены два упавших БПЛА с камерами
19 июля 2023, 10:40

Фото: iStock/Fedorovekb

В Подмосковье местные жители обнаружили сразу два беспилотных летательных аппарата с камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, один беспилотник, оборудованный двойной камерой, обнаружен в Люберцах, рядом с промзоной. Дрон рухнул на участок частного дома.

Второй аппарат был обнаружен местным жителем недалеко от города Домодедово. Мужчина обнаружил дрон на дороге во время прогулки с собакой. Сейчас специалисты изучают БПЛА, они оба отправлены на экспертизу.

Читайте также:

Беспилотник ВСУ планировал атаковать российскую секретную воинскую часть

В Минобороны заявили о предотвращении атаки 28 БПЛА на Крым

На Кинбурнской косе сбили один из последних «Байрактаров» ВСУ




#БПЛА
#Подмосковье
Читайте нас в
Мужчина взорвал отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге
19 июля 2023, 09:21

Фото: iStock/BalkansCat

Минувшей ночью неизвестный мужчина устроил взрыв в отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, взрыв произошел примерно в 02.30  в отделении банка в Колпино на бульваре Трудящихся. Его устроил мужчина с белым пакетом у руках. Он оставил пакет со взрывчатым веществом в вестибюле банка, поджёг его и быстро удалился. После чего прогремел взрыв.

В банке выбиты стёкла, а также повреждены двери. Также пострадал один банкомат. Ограбления при этом не произошло. Сейчас полиция выясняет личность неизвестного мужчины.

Читайте также:

В отделении Сбербанка в Химках парень взорвал коробку с петардами

Сбербанк покинул европейский рынок

Сбербанк предупредил россиян о новом приеме банковских мошенников


#Сбербанк
#взрыв
Читайте нас в
Аксенов: При пожаре на полигоне в Крыму никто не пострадал
19 июля 2023, 09:00

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что при пожаре на полигоне в Кировском районе полуострова никто не пострадал, ликвидация последствий возгорания будет осуществлена уже в ближайшее время.
Аксёнов напомнил, что сегодня, 19 июля, на войсковом полигоне в Кировском районе произошло возгорание. Его причины будут установлены следственными органами.

«Пострадавших на сегодняшний день нет. Помощи посторонней республике Крым не требуется. Силами МВД, ФСБ и других ликвидация последствий будет произведена в ближайшее время», - рассказал глава Крыма в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

Он также отметил, что эвакуированным из опасной зоны жителям оказывается вся необходимая помощь. При этом Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие, а также принимать во внимание информацию только из официальных источников.

Читайте также:

Более двух тысяч человек эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму

Аксёнов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне в Крыму

МЧС назвало сёла в Крыму, из которых эвакуируют более двух тысяч жителей
#Сергей Аксёнов
#Крым
#пожар
#полигон
Читайте нас в
МЧС назвало сёла в Крыму, из которых эвакуируют более двух тысяч жителей
19 июля 2023, 08:37

Фото: iStock/Motortion

В Кировском районе Крыма из-за пожара на полигоне эвакуируют жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное,. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.
Ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что жители нескольких населенных пунктов будут эвакуированы из-за мощного пожара на полигоне в Кировском районе. По информации советника главы Крыма Олега Крючкова, люди будут размещены в ПВР в школе села Первомайское и школе в селе Кировском.


«В Кировском р-не проводится эвакуация граждан из с. Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего около 2225 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Людей обеспечат горячим питанием и всем необходимым.

Читайте также:

Аксёнов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне в Крыму

Аксёнов представил временную схему движения по трассе «Таврида»

Генштаб ВСУ сообщил о комбинированном ударе ВС РФ по Украине
#Крым
#МЧС
#эвакуация
Читайте нас в
Аксёнов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне в Крыму
19 июля 2023, 07:27

Фото: iStock/dzika_mrowka

Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне в кировском районе Крыма. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида»», - написал Аксёнов в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что в ближайшее время будет представлена дополнительная схема движения для автомобилей.

По предварительным данным на полигоне в Крыму горит склад с боеприпасами. По словам очевидцев взрывы слышатся уже на протяжении последних двух часов.

Читайте также:

Более двух тысяч человек эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму

Кличко: В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Днепропетровской области
#Крым
#пожар
#полигон
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников