Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве

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В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Информацию сообщает телеканал «360», ссылаясь на собственный источник.
По информации издания, блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.
Сейчас у Аяза 1,9 млн подписчиков, он обещает научить зарабатывать любого. 3 ноября Шабутдинов планировал запустить очередной курс.
Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы продлил Елене Блиновской и её мужу срок ареста на 21 объект недвижимости в Москве, Ярославской области и Подмосковье. В отношении блогера начата ещё одна налоговая проверка. Об этом сообщает её адвокат Наталия Сальникова из зала суда. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Сейчас у Аяза 1,9 млн подписчиков, он обещает научить зарабатывать любого. 3 ноября Шабутдинов планировал запустить очередной курс.
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Алина Юрчак