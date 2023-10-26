Блогер-сыроед, чей ребенок умер от голода в Сочи, признался, что ест мясо

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Блогер-сыроед из Сочи Максим Лютый, ребенок которого умер от истощения, признался в суде, что употребляет мясо.
Лазаревский районный суд города Сочи рассматривает уголовное дело в отношении мужчины, который голодом заморил своего месячного сына. Сейчас следствие изучает материалы дела, подсудимый вину не признает.
Пресс-служба судов Краснодарского края опубликовала видеозапись из зала суда. Журналист спросил у блогера, ест ли он сейчас мясо, на что тот ответил, что не отказывался от него.
«А я мясо употребляю. И не только мясо, но и другие продукты», — заявил, судя по всему, уже бывший сыроед.
Мать ребенка в качестве наказания получила 2 года исправительных работ. А вот самому Лютому за издевательства и убийство грозит до 15 лет колонии.
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Алина Юрчак